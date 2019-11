Europastry se compromete a consumir sólo energía renovable a partir de 2020 Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 08:38 h (CET) Gracias a esta iniciativa, Europastry dejará de emitir 50.000 toneladas de CO2 al año y se convertirá en la primera compañía de su sector en alcanzar este hito en materia de sostenibilidad. La compañía está reforzando su apuesta por la sostenibilidad a través de su estrategia "Growing a better world together", centrada en una gestión sostenible integral, la calidad de los productos y la salud de los consumidores Europastry, compañía especialista del sector de masas congeladas de panadería, ha anunciado su compromiso de utilizar exclusivamente energía eléctrica de fuentes renovables en sus plantas de producción, a partir del año 2020.

Este proyecto representa un importante paso para la compañía en materia de sostenibilidad, ya que, gracias a la iniciativa, Europastry dejará de emitir 50.000 toneladas de CO2 al año, una cifra que equivale a la retención de emisiones de CO2 de 100.000 árboles adultos aproximadamente.

En este sentido, toda la energía eléctrica que utilice Europastry en España provendrá de fuentes renovables como la eólica, solar, geotérmica, hidráulica, biomasa o biogás, convirtiéndose así en la primera compañía de su sector en lograr este importante hito en materia de sostenibilidad.

Jordi Gallés, Presidente Ejecutivo de Europastry, ha afirmado que “las empresas tenemos la obligación de fomentar el desarrollo sostenible de nuestra actividad económica para conseguir que nuestra sociedad progrese en el medio y largo plazo. Esta premisa hace que en nuestra operativa diaria nos fijemos retos en materia del uso responsable de recursos y eficiencia energética. Con el compromiso que hemos asumido para utilizar únicamente energía verde damos un gran paso para consolidarnos como empresa sostenible”.

"Growing a better world together"

Europastry mantiene su compromiso con el crecimiento responsable. Esta iniciativa le permite ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa de la que Europastry es socia.

Asimismo, en relación a la gestión sostenible, destaca el innovador sistema de reparto en bicicleta eléctrica que se implementa en los principales centros urbanos del país, y la integración de camiones propulsados por gas natural y de mega-camiones, los cuales permiten reducir las emisiones de CO2 hasta un 20%.

Con relación a la calidad y salud de los consumidores, Europastry utiliza ingredientes de origen 100% natural y es pionera en eliminar las grasas parcialmente hidrogenadas de todos sus productos. También dispone de la Certificación de Agricultura Ecológica correspondiente para sus productos BIO y trabaja de la mano de agricultores locales para controlar la trazabilidad total de sus productos. Ejemplo de ello es la iniciativa “Del Campo a la Mesa”, un proyecto que responde al compromiso de la compañía con los productos de proximidad y con una alimentación saludable a través de una de sus gamas de pan más exitosas, Gran Reserva. Mediante este proyecto, se acompaña cada espiga desde la siembra hasta la cosecha, siguiendo un control de cultivo y cosecha para seleccionar los mejores trigos de fincas locales situadas en el Valle del Ebro, Huesca y la Vega de Albacete.

Entre muchas otras iniciativas, Europastry dispone de varias certificaciones de sostenibilidad, como el sello UTZ, el cual garantiza un rigoroso control de trazabilidad del cacao que permite mejorar la vida de los agricultores, la calidad del cacao y el cuidado del medio ambiente. En este sentido, la compañía también apoya el uso de huevos con sello Free Range, procedentes de gallinas criadas en libertad.

Asimismo, Europastry está comprometida con la reducción de azúcares y sodio de sus productos. Según la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), los muffins y croissants de la compañía cuentan con un 30% menos de azúcares que la media del sector. Además, la compañía forma parte del Proyecto Sweetfood, impulsado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para reducir la cantidad de azúcar refinado en la formulación de alimentos y bebidas.

Con respecto a la reducción de sodio, Europastry cuenta con el Premio Estrategia NAOS a la mejor iniciativa empresarial de 2013 otorgada por el Ministerio de Sanidad, gracias a sus panes reducidos en sodio y fuente de potasio.

Acerca de Europastry

Europastry es una compañía líder en el mundo de la panadería. Fundada en 1987, se ha consolidado como una de las compañías panaderas más expertas y punteras del sector de las masas congeladas de pan, bollería, pastelería y snacks. Actualmente, Europastry está presente en más de 60 países, a través de 22 plantas de producción y 26 oficinas de venta repartidas en todo el mundo. En 2018, Europastry alcanzó los 729 millones de euros en facturación y lanzó al mercado más de 130 nuevos productos.

Para más información

