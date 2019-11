El agua, un elemento recreativo y saludable

La vida moderna suele ser bastante agitada, transcurre a ritmos inimaginables, las tareas, las reuniones, las responsabilidades diarias y el caos de la ciudad, hacen mella en la salud de las personas; por ello, durante los últimos años, los especialistas han volcado su mirada hacia los beneficios que el agua aporta a nuestro organismo.



Más allá de que el cuerpo humano sea en su mayor parte agua y de la importancia que tiene su consumo para la salud, la elección de muchas personas para salir de la rutina y liberar las presiones que les impone la cotidianidad, suele ser darse un baño relajante en un Spa, en un hidromasaje o haciendo un poco de natación.

Los distintos fabricantes de este tipo de “baños” han adaptado sus equipos a las necesidades de espacio, servicio y capacidad de cualquier hogar, además de que se cuenta con varias opciones acordes con el presupuesto particular de cada persona; uno de los aspectos claves para todo aquél que esté interesado en disfrutar de las ventajas que ofrecen estos equipos es su cuidado.



Por esa razón, Catalonia Aqua, que lleva en el sector desde el año 2007, ha estado en la vanguardia con el cuidado y protección de Piscinas, con una oferta muy variada en cubiertas para piscinas y Spas de Hidromasaje, con una oferta muy variada en cubiertas; Por alguna razón, Aquavia Spa ha sido el fabricante nacional de los spas que comercializa Aqua Grup, convirtiéndose a la fecha de hoy en el mayor fabricante de spas de Europa, respaldado por sus más de 30 años de experiencia en el mercado.



Esta iniciativa sigue creciendo, y por ello su actividad se ve potenciada a partir de diversas alianzas. En un principio, el 90% de las ventas eran de cubiertas para piscinas, no obstante, la tendencia actual va de la mano con el mercado y sus necesidades; por ello la comercialización de spas y equipos similares tiene toda la atención y la dedicación de una alta proporción en los esfuerzos de la compañía.



Hoy en día, la diversificación de los mercados, las exigencias de los clientes, las necesidades cada vez más específicas en cuanto a lo que se quiere, pero sobre todo, un público que sabe lo que quiere, ha servido de inspiración a los equipos de diseñadores, para ayudar a Catalonia Aqua a tener en cuenta todos los argumentos e incorporarlos como un elemento distintivo de calidad y diseño en sus productos.



Una solución práctica a tus necesidades al alcance de tu mano La experiencia de los profesionales es necesaria a la hora de elegir un equipo de spa, de hidromasaje o al pedir una cubierta para una piscina; aunque son procesos bastante sencillos, se requiere la mano de un experto, que ayude a garantizar la correcta selección de estos accesorios destinados a garantizar el disfrute y bienestar de los usuarios.



Con base en estas premisas, 2019 ha sido clave en la orientación comercial de Aqua Grup, ya que ha introducido en la gama de productos comercializados una marca puntal en el sector, como lo es Jacuzzi; la proyección de la marca ha sido un punto clave para el desarrollo del sector, la cual está cada vez más unida al mundo del turismo y, en este sentido, “Jacuzzi” tiene la capacidad de aportar prestigio, calidad y una gama de productos bastante flexible, dirigida tanto a particulares como a profesionales.

De esta forma, se amplían y complementan las opciones de la gama de spas; por ello, y sin lugar a dudas, se evidencia que las empresas de la rama están apostando por todas las acciones que permitan evolucionar y mantener el ritmo innovador que imponen los fabricantes ante las necesidades de un usuario cada vez más experimentado y exclusivo.



Estas acciones les permiten ofrecer a sus clientes un producto de fabricación nacional y con un diseño exclusivo, como es Aquavia Spas, y a su vez, una marca consolidada y de calidad como es Jacuzzi; esta corriente se apoya en los avances tecnológicos aplicados a la rama, los cuales redundan en un proceso continuo y sistémico de transformación aplicable a productos y servicios, una corriente inspiradora, inclusiva, social y ambientalmente responsable, que encuentra su motivación en el bienestar de las personas.

He aquí una de las grandes ventajas y uno de los elementos que mayor énfasis tiene en la actualidad: la digitalización como una tendencia mundial que no puede obviarse y el uso de aplicaciones que administren de forma eficiente los recursos del medio ambiente.



Esfuerzos renovados, ideas revolucionarias y el mayor contacto con el consumidor, son solo algunas de las evidencias presentadas en la recién celebrada edición del salón del sector “Piscina&Wellness Barcelona”; espacio en el que se ha confirmado la vitalidad del sector y su esfuerzo constante por las nuevas tecnologías, la internacionalización y la dinamización económica. Aqua Grup focaliza su crecimiento y esfuerzos, junto con Jacuzzi y Aquavia Spa en la continua evolución y la implicación en estas tendencias que no pueden dejarse de lado.