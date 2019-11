Cinco rutinas para perder peso en casa

Desde siempre sabemos que hacer ejercicio tiene grandes beneficios. Sin embargo, la idea de comprar costosos equipos o pagar un gimnasio desalienta a muchos. Además de establecer un tiempo dentro de la agitada vida que gran número de personas llevan. Pese a ello, es un hábito valioso que debemos adecuar a nuestra vida y además, también se puede desarrollarla en casa.



Según Nicolás Rodríguez, portavoz de Reviewbox, actualmente existen artículos que ocupan poco espacio y nos ayudan a obtener resultados esperados. “En la industria fitness podemos encontrar mancuernas, bandas elásticas, esterillas y demás artículos para trabajar en casa. Pensemos en esto, 4 entrenamientos de una hora por semana representan sólo el 2.4% de todo nuestro tiempo. En perspectiva eso es muy poca inversión a cambio de tantos beneficios”.



Pero para iniciar el hábito del ejercicio podemos arrancar con mucho menos de este tiempo. Para comenzar debemos tomarnos un tiempo para calentar y preparar el cuerpo, de esta manera se evitarán lesiones. Por ejemplo, trabajar las articulaciones tales como hombros, codos, muñecas, caderas, tobillos y rodillas. Podemos desarrollarlo haciendo movimientos lentos y amplios. También es importante elongar los grupos musculares trabajados y relajar el cuerpo. Asimismo, no debemos olvidar mantenernos hidratados.



1. En primer lugar, correr o caminar en el lugar. Lo desarrollamos elevando las rodillas lo más cerca al pecho, durante 10 o 12 segundos, y alternando las pisadas lo más ligero posible. Podemos realizarlo entre 40 a 60 segundos.



2. En segundo lugar, las sentadillas. Podemos utilizar una silla como punto de referencia. Pararse frente a la silla, con las piernas separadas un poco más que el ancho de las caderas, con los pies abiertos ligeramente hacia afuera. El ejercicio consiste en simular sentarse bajando la cola. La espalda debe estar derecha y el pecho también. Al subir, se debe apretar los glúteos y hundir el ombligo antes de estirar totalmente las piernas. Repetir la actividad de 15 a 20 veces.



3. A continuación, las estocadas. Consta de pararse con los pies separados respetando el ancho de las caderas, apoyando el peso del cuerpo repartido entre ambos. Espalda derecha y los brazos sueltos a los lados. Dar un paso largo hacia adelante, flexionando la rodilla con el tronco recto (formar un ángulo de 90 grados entre tronco-muslo y muslo-pierna). Controlar que la rodilla no supere la punta del pie. Hacer lo mismo con la otra pierna.



4. ¿Para trabajar los glúteos? Apoyarse de manos y rodillas sobre una colchoneta. Mantener la espalda recta. El apoyo de la manos no debe superar el ancho de los hombros y el de las rodillas el ancho de las caderas. Llevar una pierna hacia atrás y arriba, sin superar la altura de la cadera. Repetir el movimiento de 15 a 20 veces.



5. Para terminar, los abdominales. Boca abajo, con la punta de los pies y los antebrazos apoyados sobre una colchoneta, se eleva el cuerpo hasta formar una línea recta desde hombros y tobillos. Realizar 2 o 3 series de 15 a 20 repeticiones.