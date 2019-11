1 de cada 3 niños tiene problemas de visión, según un estudio del CGCOO Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 16:34 h (CET) El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), se une al Día Universal del niño, que se celebra mañana miércoles 20 de noviembre, para transmitir la necesidad de controlar la salud visual de los más pequeños Según un estudio del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), el 34% de la población infantil tiene problemas de visión. Por este motivo, se une al Día Universal del Niño, que se celebra el próximo miércoles 20 de noviembre, para transmitir la necesidad de controlar la salud visual de los más pequeños, ya que es en esta edad cuando es más fácil prevenir y rehabilitar cualquier alteración relacionada con el desarrollo visual.

Las últimas encuestas indican que para el 92% de los ciudadanos es imprescindible contar con una buena visión durante el aprendizaje. Sin embargo, solo 3 de cada 10 niños menores de 7 años han acudido alguna vez a su profesional de la visión.

Según el estudio del CGCOO, cerca del 80% del desarrollo socio-educativo se produce a través de la visión durante los primeros 12 años de vida. Además, muchas alteraciones de la vista pueden tener lugar sin que los padres sean conscientes.

Así, en algunas ocasiones, un mal rendimiento escolar se puede asociar también con trastornos de la relación acomodación-convergencia, por lo que se recomienda evaluar estas capacidades con el fin de descartar un posible problema de aprendizaje. Existen varios signos o síntomas que pueden servir de voz de alarma para que los padres detecten la existencia de un problema visual a tiempo:

Cuando el niño realiza mucho esfuerzo para ver de lejos.

Cuando la alineación de los ojos no es correcta. Presenta desvíos y sospechas de un estrabismo.

Cuando existen antecedentes familiares de alteraciones en la visión.

Cuando el niño se queje de dolor de cabeza o de ojos al hacer un esfuerzo visual. Asimismo, desde el CGCOO recomiendan realizar una revisión completa entre los 2 y 6 años de edad, aunque no se haya detectado nada anormal en los más pequeños. No en vano, aproximadamente entre el 5% y 10% de los preescolares y el 25% de los escolares tiene problemas visuales y utiliza gafas o lentes de contacto para corregir sus problemas de visión. La miopía es el defecto refractivo más habitual entre los estudiantes, con un 18% del total.

