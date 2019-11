Día Mundial del Inodoro: la mitad de la población mundial carece de servicios sanitarios seguros Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 16:42 h (CET) En el Día Mundial del Inodoro, Rentokil Initial se une a la iniciativa de Naciones Unidas para promover la importancia de los retretes en la reducción de enfermedades 4.200 millones de personas tienen un acceso deficiente o nulo a los inodoros

La multinacional especializada en higiene ambiental Rentokil Initial se une este 19 de noviembre a la celebración del Día Mundial del Inodoro, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas, con el fin de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de los sanitarios para reducir el riesgo de enfermedades en todo el mundo.

Todos los años, desde 2013, se conmemora esta fecha para llamar la atención sobre la falta de acceso a servicios de higiene adecuados y para tomar medidas que permitan alcanzar el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: saneamiento para todos en 2030.

Las diarreas, los virus intestinales o las infecciones son algunas de las dolencias que padecen más de 4.200 millones de personas -más de la mitad de la población mundial- que habitan en las áreas menos desarrolladas del planeta, con escaso acceso a agua potable y sin servicios sanitarios gestionados de forma segura; es decir, sin garantías de que las excretas se separan del contacto humano.

La resolución de la ONU no solo reconoce la acción de los gobiernos, sino la importante función que cumplen la sociedad civil, las organizaciones privadas y las organizaciones no gubernamentales para crear conciencia sobre este tema y promover la higiene adecuada.

Alineados con este objetivo, Rentokil Initial ha apostado por la innovación en la creación de productos para la higiene de retretes que contribuyen a mantener la sanidad pública y que cumplen con las legislaciones nacionales e internacionales. Entre estos están los bacteriostáticos para la limpieza de inodoros, así como los higienizadores de asiento TSC, que constan de una solución en alcohol que se puede usar para limpiar el asiento del inodoro antes de utilizarlo.

El bacteriostático dual de la Gama Signature mantiene urinarios e inodoros limpios y libres de cal y bacterias. Con un diseño moderno, el sistema inyecta una dosis de líquido higienizador en la cisterna para combatir las bacterias y la acumulación de cal y se puede activar con cada descarga o por temporizador.

Por su parte, el higienizador de asiento de la Gama Signature se adapta perfectamente a la pared de cualquier aseo, contiene una superficie antibacteriana y una carcasa con cerradura para mayor protección.

