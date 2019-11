AleaSoft: Países Bajos: El reto de reducir la dependencia del gas Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 12:50 h (CET) En los Países Bajos la producción de energía eléctrica se basa mayoritariamente en el gas. Sin embargo, en los últimos años la producción con energías renovables ha aumentado rápidamente, mientras se ha reducido la producción con carbón. Destaca por su implantación la energía eólica, en la que se confía para sustituir en un futuro a la producción procedente del carbón y de la energía nuclear Precios del mercado mayorista de electricidad

Los precios en el mercado mayorista de electricidad EPEX SPOT de los Países Bajos entre los años 2011 y 2013 fluctuaron en torno a los 50 €/MWh. Pero, luego descendieron desde el año 2013 hasta el año 2016, cuando se alcanzó un valor mínimo para el precio medio anual de 32,25 €/MWh. A partir del año 2016, los precios se han ido incrementando, siguiendo la misma tendencia que en otros mercados europeos como en Francia y Alemania. En el año 2018, se alcanzó un precio medio anual de 52,53 €/MWh, 20,28 €/MWh por encima del valor correspondiente al año 2016, lo que representa un aumento de un 62,9% y se sitúa ya 0,43 €/MWh por encima del precio medio en 2013.

Esta subida de precios en los últimos años, al igual que en otros países europeos, está relacionada con el encarecimiento de la generación térmica debido al aumento de precio de los derechos de emisión de CO2 y a la subida de los precios de los combustibles, especialmente del gas, por su peso en la producción eléctrica de los Países Bajos.

Mix de generación de electricidad

La mayor parte de la electricidad producida en los Países Bajos proviene de los ciclos combinados de gas. La producción con esta tecnología se ha incrementado desde 2015. La energía eólica también ocupa un lugar importante en cuanto a producción y en 2018 también ha aumentado respecto a 2015. En cuanto a la producción solar fotovoltaica, pese a tener un peso menor, ha aumentado rápidamente hasta triplicarse en los últimos años. En cambio, la producción de las centrales térmicas de carbón ha ido disminuyendo. Por otra parte, en el mix de producción de los Países Bajos también se cuenta con contribuciones de la biomasa y la energía nuclear.

Por lo que respecta a la demanda de electricidad de los Países Bajos, ésta ha experimentado una ligera tendencia ascendente en los últimos años. Dado que la producción actual en los Países Bajos es insuficiente para cubrir esta demanda, el país se ve obligado a importar electricidad.

En el año 2018, los Países Bajos importaron 8223 GWh más de electricidad de la que exportaron a otros países. De los 26 818 GWh que se importaron en total, el 78% provenía de Alemania. Por otro lado, los Países Bajos exportaron un total de 18 596 GWh durante el año 2018. El país al que más energía eléctrica se exportó fue Bélgica, con un 58% del total, seguido del Reino Unido, con un 36%. En este año también se produjeron intercambios de electricidad con Noruega, pero con volúmenes menores.

Parque de generación de electricidad

La contribución más importante a la potencia instalada en los Países Bajos es la correspondiente a los ciclos combinados de gas. Pese a que desde 2016, en que representaba un 62% del total, su peso ha ido disminuyendo, en 2019 todavía representa un 51% del total de la capacidad.

En los últimos años, la potencia instalada correspondiente al carbón también ha disminuido respecto a 2015, cuando representaba un 22% del total. Disminuyó de forma importante entre 2015, en que se contaba con 7270 MW instalados, y 2017, en que había 4608 MW instalados. Pero en 2018 esta tecnología subió ligeramente hasta los 4631 MW actuales, que representan un 15% del total en 2019.

Paralelamente, el peso de las energías renovables como la fotovoltaica y la eólica ha ido aumentando año tras año. La mayor contribución es la correspondiente a la eólica que, en 2019, cuenta con una potencia instalada de 4626 MW, lo que representa una contribución similar a la del carbón. Por su parte, la capacidad instalada de energía solar en 2015 representaba tan solo un 3% del total, pero ha ido aumentando hasta situarse en un 13% en 2019. En los últimos años, casi se ha cuadruplicado, pasando de los 1000 MW instalados en 2015 a los 3937 MW de 2019.

La potencia total instalada en los Países Bajos se completa con contribuciones mucho menores de residuos, biomasa, hidroeléctrica y nuclear que, en 2019, representan un 2,5%, un 1,6%, un 0,1% y un 1,6% del total respectivamente.

La evolución futura de la generación de electricidad en los Países Bajos

Está previsto que para el año 2040 la contribución de la energía nuclear al mix de producción de los Países Bajos haya desparecido. Además, para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos en el Acuerdo de Paris, la producción de energía a partir de carbón ha ido disminuyendo progresivamente con el objetivo de acabar prescindiendo por completo de esta tecnología.

Por otra parte, en los próximos años, se espera aumentar la contribución de la electricidad producida mediante energía eólica, principalmente procedente del Mar del Norte, para cubrir la demanda eléctrica del país. También está previsto que la producción fotovoltaica continúe con el ritmo de crecimiento actual.

Sin embargo, mientras la contribución de las energías renovables no aumente significativamente, no es posible prescindir de la producción con gas, ya que actualmente proporciona más de la mitad de la electricidad producida en el país. Sin duda, un gran reto para este país.

