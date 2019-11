GOVEO, el escaparate digital de las tiendas de alrededor Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 09:02 h (CET) Goveo App es la primera plataforma de geocommerce que permite al usuario buscar y descubrir los artículos que tiene a su alcance en función de su ubicación. La nueva aplicación móvil supone una revolución digital para el pequeño y mediano comercio En los últimos 20 años el pequeño y mediano comercio físico han visto como les adelantaban por todos sitios. Precios más bajos de las cadenas, nuevos centros comerciales cada vez más grandes, tiendas online, etc.

Aun así muchos resisten, no si mucho esfuerzo, respaldados por la compra inmediata, la posibilidad de tocar y probar, exclusividad, atención personal, etc. Por supuesto el pequeño y mediano comercio físico tiene todavía mucho que decir.

Pero ahora sí, todo evoluciona y se necesitan mecanismos para avanzar y competir mejor. Esto se consigue con GOVEO que exprime el concepto del GeoCommerce o el comercio en función de la ubicación geográfica.

Goveo es el escaparate digital de las tiendas de alrededor y supone la transformación digital del comercio físico.

Goveo App es la primera plataforma de geocommerce que permite al usuario buscar y descubrir los artículos que tiene a su alcance en función de su ubicación, mostrándole los productos de los establecimientos más cercanos. La APP GOVEO te permite encontrar los productos en tu móvil para comprar en las tiendas físicas cercanas o a través de la APP.

El funcionamiento es muy sencillo:

Los comercios publican en su perfil de Goveo los productos que venden.

Por otro lado los consumidores buscan lo que quieren y lo encuentran cerca suyo. Todo esto diseñado con una combinación de tecnología por geolocalización, usabilidad extrema y un concepto visual muy estético.

En este sentido, Goveo emerge como un nuevo canal que impulsa el smart shopping en España, facilitando descubrir todos los productos a la venta a través del móvil y pudiéndolos ir luego a probar y comprar a la tienda física. Así, los comercios de todo tipo pueden atraer tráfico valioso a sus puntos de venta físicos y ofrecer una experiencia personalizada al consumidor.

“Goveo es la materialización del futuro de las compras que queremos todos, lo que todos hemos imaginado: ir descubriendo los productos y ofertas a cada paso. Somos una plataforma que da una respuesta sencilla y asequible para potenciar y relanzar al comercio minorista o retail”,asegura Guillermo García Moraga, CEO de Goveo App.

Goveo se lanza al mercado dirigida principalmente al pequeño y mediano comercio y aspira a convertirse en el canal de comunicación de todo tipo de negocios con locales físicos.

Los fundadores han creado la nueva aplicación desde su consultora de Transformación Digital GLOBALY DIGITAL. una consultora Creativa-Digital “Identificamos el problema del comercio físico al ayudarlos con sus tiendas online y el marketing digital. Pensamos que era importante democratizar este sector y darles la oportunidad a miles de comerciantes, ya que cuentan con el valor añadido de estar más cerca del consumidor y tener la oportunidad del contacto directo en el punto de venta frente a los e-commerce”, explica Guillermo García Moraga, CEO de Goveo App.

Según destacan sus fundadores, ya son muchos los comercios y expertos en retail que ven GOVEO como la solución necesaria en el sector y la nueva app recibe muchos comentarios por parte de comerciantes como: "Este tipo de plataforma es lo que el sector necesita, muchas gracias”, les comentan a la Startup todos los días.

En solo una semanas desde su lanzamiento ya son muchas los pequeños comercios que se pueden ver y muchos otros que se están preparando con su nuevas fotografías para estar presentes en GOVEO.

Indican desde GOVEO que quieren democratizar el sector, quieren dar oportunidad a todo tipo de comercios. Para ello han establecido unas tarifas muy asequibles para todo tipo de comercios, así como servicios gratuitos y periodos promocionales como el que tienen ahora activo. Un comercio puede dar de alta su tienda y publicar 10 productos de manera gratuita. "Está claro que quieren revolucionar el Mercado".

"Está claro que GOVEO ha realizado una apuesta muy fuerte por el sector del pequeño y mediano comercio y revolucionar el proceso de Venta, ¿Apuestas tu? Nosotros pensamos que merece mucho la pena el sector tradicional del pequeño y mediano comercio y que ya ha llegado la transformación digital del sector Retail", afirman.

Más información acerca de Goveo App en: https://www.goveo.app/

Video Promo: https://www.youtube.com/watch?v=reB4SBgo4js

