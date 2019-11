El comparador CrediMarket.com y la correduría Proyectos y Seguros firman un acuerdo de colaboración Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 09:06 h (CET) Los usuarios de CrediMarket.com podrán comparar y contratar seguros con el valor añadido del asesoramiento de Proyectos y Seguros "A partir de ahora los clientes de Credimarket podrán contratar sus seguros de hogar, vida, salud, coche, moto, etc. a través de especialistas y con las mejores compañías del mercado " Ambos portales unen sus fuerzas para dar un mejor servicio a sus clientes en el campo del seguro Unión de fuerzas entre dos empresas especializadas en su sector, el de la financiación y el de los seguros, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio y más completo a sus clientes.

CrediMarket.com, comparador de productos bancarios para particulares, y Proyectos y Seguros, una de las corredurías de seguros más importantes de España y con más de 30 años de experiencia, han llegado a un acuerdo de colaboración.

A partir de él, CrediMarket.com, experto en préstamos, hipotecas y tarjetas, facilita a sus usuarios un nuevo servicio: la posibilidad de comparar seguros (de hogar, vida, salud, coche, moto, etc. ) de forma online, gratuita y sin compromiso con uno de los mediadores más destacados del país, Proyectos y Seguros.

Así, todos los clientes que hayan contactado con CrediMarket.com, ya sea a través de la web o por teléfono, podrán también comparar y contratar todos sus seguros de forma sencilla y rápida, siempre bajo el asesoramiento de especialistas y el respaldo de las más prestigiosas compañías de seguros del mercado. Para ello, contarán con el asesoramiento del equipo especializado de Proyectos y Seguros, que es el encargado de prestar este servicio.

Focalizados en los usuarios

Para el CEO de CrediMarket.com, Sergio Fernández, este acuerdo tiene el foco en los usuarios. “Estoy muy contento de que podamos dar este primer paso que nos permite ser un comparador multiproducto, como ya lo son otros comparadores del grupo Bauer como Zmarta o Rankomat en sus respectivos países. Nuestra prioridad es ayudar a nuestros clientes con su economía familiar y, gracias a esta colaboración, les podemos dar un servicio más completo", ha asegurado.

Por su parte, Ángel Vázquez CEO de Proyectos y Seguros amplía “las alianzas estratégicas con partners de la envergadura de Credimarket nos permiten acercar el mundo de los seguros a clientes que, además de productos financieros, buscan la estabilidad y la seguridad en su vida”.

Más sobre CrediMarket.com

CrediMarket.com es un comparador online de productos financieros para particulares líder en España. Proporciona información sobre los préstamos, hipotecas, tarjetas, cuentas y depósitos que se pueden contratar en España.

Su equipo de agentes ayuda gratuitamente a los usuarios a elegir y contratar el producto financiero más adecuado en función de las necesidades y características.

Con más de 10 años de experiencia, CrediMarket.com forma parte de la multinacional Bauer Media Group.

Más sobre Proyectos y Seguros

Proyectos y Seguros, S.A. es una de las principales corredurías del mercado español fundada en 1985.

Desde hace 30 años son el nexo de unión entre sus clientes y las compañías aseguradoras más importantes del sector, aportando experiencia y asesoramiento técnico y personalizado en cada operación que intermedian.

Las personas que conforman el equipo comercial y técnico persiguen este propósito e incrementan el valor añadido del servicio de mediación perteneciendo a un equipo joven, dinámico y preparado.

