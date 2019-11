¿Cómo saber la compatibilidad que existe con una persona gracias a los signos?

El mundo de la astrología ha servido de soporte para muchas acciones humanas donde destacan las compatibilidades. A raíz de que cada persona tiene asignado uno según su fecha de nacimiento, es mucho más fácil llevar el control de con quién se llevará uno mejor y con quién es mejor mantener distancia.



La compatibilidad de signos del horóscopo no es un asunto tan sencillo como muchos podrían pensar. A lo largo del tiempo, muchas personas se han dedicado a estudiar la forma en que influyen las características de un signo con respecto a otro, y de ahí, se ha generado una proximidad con respecto a lo que es conveniente para cada uno.



Inclusive, muchos atribuyen a este estudio de compatibilidad, el éxito o el fracaso de las relaciones amorosas donde los involucrados no tienen ni idea respecto al tema, pero que igualmente se ven influenciados por lo que los astros han designado.



Los test de compatibilidad

Aunque, en general, se establecen ciertos métodos de compatibilidad que están definidos, la mejor solución se obtiene al trabajar con test de compatibilidad. En la medida en que éstos sean hechos por personas experimentadas en la materia y que sepan dar lectura a los astros, los resultados han de ser muy confiables.



Entonces, los resultados deben trabajarse también al establecer una relación de semejanzas y diferencias con las características, tanto de quien realiza el test como de su pareja, definiendo los aspectos de la personalidad que son perfectamente visibles y algunos otros que son difíciles de evidenciar a primera vista.



Eso sí, también hay que dejar claro que la fiabilidad debe tomarse de forma orientativa y no como una sentencia de que, si da resultados negativos de compatibilidad, no se avance en una relación. No es que los astros se equivoquen sino que las situaciones pueden variar.



Signos y amor

La mayoría de las personas que nacen en las fechas que envuelven a un mismo signo tienen ciertas similitudes en su comportamiento, que facilita establecer el conjunto de anuncios con respecto a la compatibilidad que tienen con otros signos en el amor.



Todo esto se trabaja como un nivel macro, aplicable a casi todos los casos, pero siempre existiendo ciertas excepciones, y es que la realidad, es que hay datos más exactos que son posibles de obtener valorando elementos más específicos, como la hora de nacimiento.



Parte de esto se debe a que cada signo cuenta con 3 secciones distintas, conocidas como decanatos, que son períodos de 10 días. Después de esto, se establece el día exacto del nacimiento y la hora, dando esto, muchos más detalles para perfilar si la compatibilidad es posible o no.



En términos generales, sin embargo, se pueden establecer compatibilidades en función a lo que determina el carácter de cada signo, por ejemplo podemos ver:



Tauro: para este signo del zodíaco, Cáncer y Piscis destacan como favoritos. La razón principal es que todos ellos reconocen como un nivel importantísimo la fidelidad.



Géminis: para este signo, los mejores compañeros están representados en Aries y Leo, con quienes comparten la fuerza y el coraje.



Cáncer: para las emociones profundas de cáncer hay que asegurar estabilidad y ésta la pueden proporcionar fácilmente quienes son de Virgo y Tauro.



Leo: en este caso, Leo presenta una semejanza muy fuerte con Libra, siendo partícipes de una relación duradera y equilibrada.



Virgo: se trata de un signo muy desconfiado, que mantiene mucho más equilibrio emocional con Cáncer y Escorpio.



Capricornio: para ellos, el amor no es cosa de juego y tienden a ser muy reservados, es por eso que presentan mayor afinidad con signos como Piscis y Escorpión.



Aunque sólo hemos mencionado algunos casos, las relaciones entre cada uno de ellos, pueden verse en base a varios criterios. Sin duda, el más relevante es el amor, pero también se puede evaluar la compatibilidad para relaciones sociales o para funcionar como equipo de trabajo, por ejemplo.