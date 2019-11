Principales rasgos que debe tener una buena vidente

La videncia es un trabajo que necesita, no sólo de entusiasmo y talento, sino de ganas de ayudar y de una visión innata de los dones de la naturaleza y el destino. Por este motivo, se debe tener especial atención al elegir la profesional que se decida consultar en todo momento.



Al hablar de clarividencia y ocultismos, se debe conocer que muchos son los aficionados que se dedican a ofertar sus dones sin tener presente el daño que le pueden ocasionar al cliente. En este sentido, lo mejor es realizar un análisis detenido y bien estructurado de las características de una vidente antes de aventurarse a pedirle consejo. Por esta razón, se hablará sobre los principales rasgos que debe cubrir este tipo de profesional.



Honestidad Para comenzar, una verdadera vidente siempre es honesta y clara, desde el principio y hasta el final. Nunca intenta vender ideas rebuscadas o darle suspense a una situación. Su trato con el cliente debe ser acogedor y transmitir la sinceridad que necesita el momento.



En este punto será necesario contar con la recomendación de una página especializada en todo esto del tarot como www.tarotistasbuenos.com. Sus opiniones son bastante sinceras, recomendando a videntes profesionales y sin gabinete como Manuela Ramos, así como distintas alternativas que pueden utilizar los que deseen leer su suerte y saber su destino.



Persona cercana Muchas personas ven a las videntes como guías espirituales, haciendo que una consulta sea tan importante como la urgencia que pueda tener el cliente. Es por este detalle que un profesional de la videncia debe ser cercano e interesarse por los problemas o preocupaciones de sus clientes.



En general, no sólo deben ser capaces de dar respuesta con las cartas, sino también de tomarse el tiempo de dar consejos según los designios que logren ver, para ayudar mucho más a las personas.



Ser localizable Pueden presentarse momentos en los que los problemas sean mucho más grandes que la persona y que necesite la guía y el cuidado de una vidente. En estos casos, se necesita que la misma se encuentre disponible y localizable, por lo que es un rasgo de la profesión que debe mantenerse siempre.



Asimismo, su servicio requiere que sepa escuchar y entender al cliente, dándole la confianza de poder darle los detalles de la situación para abordarlo y conseguir una solución, o al menos, iluminar el camino un poco con el uso del tarot o algún otro medio de adivinación.



Videntes sin gabinete Siguiendo con el punto anterior, se debe ser consciente de que una vidente que no utilice gabinete cuenta con dos ventajas:



No se pierde tiempo. Al no tener que hablar con mediadores antes del contacto con la vidente, el tiempo es mucho más amplio y se puede aprovechar mejor.



Ahorro considerable. Las videntes con gabinete suelen cobrar mucho más dinero por sesión, puesto que tienen que pagarle al personal que se encuentra a su cargo. En cambio, las que no poseen gabinete sólo cobran una suma adecuada para poder vivir de ello.



Con el don de nacimiento Uno de los rasgos más destacados con los que cuenta una vidente profesional es contar con el don de nacimiento. Este punto es determinante, ya que comprueba que este regalo del universo era para ella y debe ser utilizado con responsabilidad y seriedad.



Es así como las videntes con don de nacimiento suelen ser mucho más centradas, mejores consejeras y cuidadosas a la hora de ofrecer un juicio o de dar un consejo, teniendo claro que el consultante es el que debe tomar las decisiones sobre su vida y nadie más.



Todo el que consulta a una vidente lo hace con la idea de poder conocer su destino, qué debe hacer en cierta situación o sólo como forma de encontrar una guía en el camino. Es por ello que será indispensable contar con una profesional de la videncia que dé la talla y pueda ayudar en todo momento.