Cuál es la mejor manera de aumentar la producción de colágeno

En los últimos años, el mercado de los productos que estimulan el colágeno ha florecido, ¡y de qué manera! Los suplementos, las cremas, los masajes, e incluso las gominolas que prometen ayudar a minimizar las arrugas y lograr una piel más flexible y joven se venden a toneladas para retrasar lo máximo posible los signos de la edad.



El colágeno es la proteína más abundante en nuestros cuerpos. Está formado por la unión de aminoácidos que crean fibras de colágeno. Pero hay muchos tipos diferentes de colágeno, y se encuentran en proporciones variables en la piel, tendones, cartílagos, vasos sanguíneos, huesos y tejido cicatrizal, por nombrar algunos.



El problema es que la producción natural de colágeno se va ralentizando a partir de los 20 años. Al pasar la veintena, una persona produce alrededor de un 1% menos de colágeno cada año, haciendo que la piel se vuelva más fina y frágil. Por eso muchos de nosotros estamos en una búsqueda para reemplazar lo perdido.



Pero, ¿cuál es la mejor manera de asegurarnos de que estamos obteniendo todo el colágeno que deseamos? Vamos a verlo.



Aplicar una crema con colágeno La aplicación tópica de colágeno puede servir, aunque no funciona tan fácilmente como se puede esperar. El problema está en que la molécula de colágeno es grande, y no puede penetrar la epidermis de forma natural, por lo que se queda en la superficie. Esto quiere decir que no llega ahí donde se necesita, y por lo tanto, es inservible.



A menos que se utilice algún método para hacer las moléculas más pequeñas, como la hidrólisis; o elegir aminoácidos de colágeno que sean lo suficientemente pequeños como para llegar a las capas más profundas de la dermis para proporcionar ese efecto de relleno que se asocia con el colágeno.



Ingerir una dieta rica en alimentos con colágeno No todo se trata de cosméticos. La dieta es igual de importante para aumentar la formación de colágeno. Pero ¿Qué comer? Este equipo de nutricionistas nos recomienda una selección de los alimentos que más colágeno nos aportan, como legumbres, coles y ajo, alimentos ricos en azufre que ayudan a la formación de colágeno y mantienen a raya la pigmentación natural de la piel.



El pescado azul, como el atún o el salmón, o los suplementos de aceite de pescado, tienen un alto contenido de ácidos grasos omega-3 y vitamina A. Los ácidos grasos omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias y la vitamina A también ayuda a eliminar los radicales libres, los cuales pueden prevenir la pérdida o degradación del colágeno.



De igual manera, la vitamina C también apoya el proceso de formación de colágeno y trabaja para reducir el daño oxidativo, por lo que también son recomendables alimentos como el brócoli, las espinacas, las bayas de goji y el kiwi.



Probar con un suplemento de colágeno Las marcas de suplementos con colágeno afirman que pueden llegar a trabajar profundamente en las capas dérmicas y fortalecer el colágeno desde adentro hacia afuera. Pero por ahora no hay datos buenos y concluyentes sobre la ingesta de colágeno a través de pastillas y polvos y lo que le hace a la piel.



Cuando se ingiere una proteína, ésta se descompone en aminoácidos y el cuerpo absorbe los nutrientes que necesita. En términos generales, a menos que tengamos deficiencia de proteínas, nuestro cuerpo es notablemente eficiente en absorber lo que necesita y descartar lo que no necesita, así que puede que nunca llegue a nuestra piel.



Cambiar los hábitos de vida Lo que sí podemos hacer es impedir que el colágeno que ya producimos se degrade. Y esto es precisamente lo que hace el tabaco. Envejece la piel comiendo las proteínas, restringiendo así el flujo sanguíneo. El azúcar tiene un efecto similar, puede adherirse permanentemente al colágeno volviéndolo rígido e inflexible, resultando en una piel opaca, seca y envejecida.