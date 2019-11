Cómo ayudar a tu cuerpo a recuperarse después del parto

Tener un bebé es un momento milagroso que cambia la vida. Sin embargo, con toda la emoción por la llegada del bebé, puede ser fácil olvidarse de que el cuerpo acaba de vivir una experiencia física y emocional muy intensa, y que puede llevar un tiempo recuperarse y volver a su ser de nuevo.



Muchas madres primerizas se sorprenden de que la recuperación posparto puede llevar semanas, e incluso meses. Pero no olvidemos que llevas 40 semanas gestando una nueva vida, y el cuerpo necesita por lo menos ese mismo tiempo para recuperarse.



Después del parto, los músculos del suelo pélvico, los músculos abdominales, el tejido conjuntivo, los ligamentos, los nervios y los órganos (vejiga, intestino y útero) intentan restablecer el equilibrio. Hay una oportunidad increíble durante este tiempo para trabajar con el cuerpo para promover esta curación y fortalecerlo después del parto.



¿Cómo recuperar el cuerpo después del embarazo? Para que pueda sanar realmente y recuperar la fuerza y función de antes, el cuerpo necesita un descanso adecuado. Descansar no es un lujo, es una necesidad para conseguir una reparación óptima, independientemente de si el parto fue vaginal o por cesárea.



Para entenderlo mejor no debemos perder de vista todo lo que el cuerpo ha pasado. Durante el embarazo, los músculos abdominales se han estirado para acomodar al feto, y en muchos casos, este estiramiento resulta en la separación de los músculos del recto abdominal (diástasis).



Además, durante el alumbramiento, a medida que el bebé desciende hacia el canal de parto, hay un aumento de la presión intraabdominal hacia abajo en los órganos pélvicos y el suelo pélvico. Los músculos, el tejido conectivo circundante, los ligamentos y los nervios se estiran y comprimen para acomodar al bebé. En algunos casos, los músculos perineales no pueden soportar este estiramiento y pueden desgarrarse o ser cortados (episiotomía) por el obstetra.



Para maximizar la recuperación de estos tejidos y reducir la hinchazón, es esencial que las nuevas madres descansen adecuadamente, descansen los pies (idealmente en posición horizontal) y duerman adecuadamente. El descanso, la relajación y el sueño estimulan el sistema nervioso parasimpático que promueve la curación y restaura el equilibrio en nuestro cuerpo.



Otra estrategia clave para maximizar la recuperación es iniciar contracciones suaves del suelo pélvico el día después del parto, incluso si tienes puntos de sutura. Esto ayuda a aumentar la circulación hacia el área y a reducir la hinchazón. Los ejercicios suaves del suelo pélvico también ayudan a reactivar las vías neurales hacia estos músculos para recuperar la fuerza y el control motor con el tiempo.



Es un concepto erróneo extendido que las mujeres que han tenido una cesárea no tendrán problemas con el suelo pélvico. Pero el peso del bebé en el útero sobre el suelo pélvico puede ser suficiente para debilitarlo. Como resultado, los ejercicios del suelo pélvico después del parto son esenciales para todas las mujeres.



La postura óptima y la conciencia del cuerpo en estos primeros días también preparan para una mejor recuperación. Postura erguida, alargando la columna vertebral y echando los omóplatos suavemente hacia atrás. En esta posición puedes ejercitar los músculos abdominales profundos uniendo suavemente los huesos de la cadera.



La conciencia postural y los ejercicios de los músculos centrales en esta etapa temprana ayudarán a revenir la incontinencia y el prolapso, volver a unir los músculos abdominales, y prevenir el dolor de espalda posparto.



Independientemente de en qué etapa del postparto estés, debes saber que tu salud física y mental debe ser una prioridad.