Dipcom Corporate ha ayudado a optimizar los costes de grandes empresas en hasta un 30%

lunes, 18 de noviembre de 2019, 17:10 h (CET) Igor Ochoa ha logrado reunir a un equipo de expertos en reducción de costes que ofrece su experiencia a compañías de todos los ramos. Los expertos de Dipcom han trabajado para más de 20 empresas, algunas de las cuales son importantes marcas a nivel nacional. El servicio de optimización de costes permite facilitar el ahorro de cientos de miles de euros anuales Uno de las asignaturas pendientes de muchas organizaciones es cómo conseguir reducir costes significativos sin afectar a los procesos, las operaciones o mermar la fuerza de trabajo. En este sentido, el economista Igor Ochoa ha logrado reunir a un equipo de expertos en optimizar costes que ya ha logrado ahorrar a las empresas una media del 20% de los gastos y costes no estratégicos, es decir, aquellos que no aportan valor directo al producto o servicio.

En este caso la consultoría Dipcom Corporate suele trabajar con organizaciones que tienen una facturación superior a los 20 millones de euros anuales, como grandes empresas, empresas medianas, ayuntamientos y administraciones públicas. Este servicio no está dirigido a pequeñas empresas.

Para llevar a cabo trabajo, Igor Ochoa y su equipo realizan la optimización de costos en cuentas no estratégicas, como las relacionadas como en mantenimiento, el material de embalaje, la mensajería y transportes, las E.TT, las telecomunicaciones, la gestión de residuos, el renting, la limpieza, los gastos de viaje, la energía, la Seguridad Social, el material de oficina, seguros, la vigilancia y seguridad, servicios externos o materiales diversos.

Hasta la fecha Dipcom ha obtenido un ratio de ahorro medio del 30% en empresas de telefonía móvil, del 28% en compañías de transporte y del 25% en sociedades de ramos como la telefonía fija, la imprenta y el material de oficina o los seguros. En empresas de consumibles informáticos y limpieza el ratio ha ascendido al 20%. También han ayudado a optimizar costes a compañías de envases y embalajes (18%), materias primas (15%), E.T.T (15%), energía eléctrica (12%) y renting (12%).

“Por ejemplo, en empresas con facturaciones que alcanzan entre 20 y 30 millones de euros nuestro equipo ha conseguido reducir costes no operativos por encima del millón de euros, incrementando margen y beneficio de manera muy significativa”, subraya Igor Ochoa, CEO de Dipcom Corporate.

Una de las principales ventajas del servicio es que la consultoría establece la tarifa en base a la fórmula de honorarios por éxito en los resultados. Es decir, mediante una comisión porcentual. Dipcom factura el 50% del ahorro que se logra en los primeros 18 meses, pero si no consigue ahorro no cobra nada a la empresa por sus servicios.

Sobre Dipcom Corporate

DIPCOM CORPORATE es una consultoría con un equipo de Profesionales provenientes del mundo empresarial (Directivos y Managers) que proporciona apoyo a las empresas en la gestión financiera, económica, comercial y operativa; así como en la intervención ejecutiva en momentos de crisis de la compañía. Además, DIPCOM CORPORATE también ofrece servicios de Interim Management y asesoramiento a inversores y emprendedores.

