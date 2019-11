La importancia de contar con un buen asesor fiscal, según García y Asociados Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 16:50 h (CET) Un buen asesoramiento es fundamental para evitar situaciones que pongan en riesgo la viabilidad de un proyecto. García y Asociados, líderes del sector, desvelan las claves de la importancia de contar con un buen asesor fiscal Uno de los campos más delicados cuando se pone en marcha un negocio, es el relacionado con el pago de impuestos y la comunicación con la Hacienda pública. Un requisito legal que debe hacerse en tiempo y forma adecuados, sobre todo teniendo en cuenta que las sanciones por no actuar de manera correcta pueden ser muy elevadas.

En García Asociados han recopilado una lista con los motivos más importantes por los que contar con un asesoramiento fiscal de calidad.

Proporciona tranquilidad

Si hay algo que se necesita en un negocio, sea un pequeño taller o una oficina en la que trabaja un autónomo, o una gran empresa que ocupa a miles de empleados, es la necesidad de hacer las cosas de forma tranquila. Sin estar pendiente de que llegue una inspección y encuentre irregularidades, o de que haya un aviso de multa por retraso en la presentación de documentos.

Un asesor fiscal cuenta con la experiencia necesaria para realizar de forma correcta todas las gestiones, como presentación de documentos o responder a las solicitudes que la Agencia Tributaria pueda hacer.

Evita perder dinero

Un retraso en la presentación de algún informe, o hacerlo de manera incorrecta puede llevar a que se impongan sanciones. También se puede perder dinero al no aplicar de forma adecuada las deducciones legales a las que se tiene derecho. Esta es otra de las razones por las que se necesita asesoramiento profesional, según García y Asociados.

Un buen asesor estará siempre atento a los plazos y las opciones disponibles con las que se puede cumplir con las obligaciones sin tener que pagar de más.

Cumplir con lo marcado por la ley

Presentar las obligaciones fiscales de manera incorrecta, sea de forma intencionada o no, es motivo de sanciones que pueden ser bastante importantes. Un asesor que conozca tanto las pautas como los cambios en la normativa hará que todo se realice del modo correcto, dentro de la legalidad.

Y es que, pese a que la normativa fiscal no suele cambiar muy a menudo, cuando lo hace puede influir de un modo muy significativo en cuanto a presentar declaraciones o acogerse a ciertos beneficios. Por eso es fundamental dejarlo en manos de alguien que se mantiene actualizado.

Asesoramiento integral

El conocimiento y la experiencia de un buen asesor fiscal es clave a la hora de resolver dudas y recibir orientación, sobre todo cuando se quiere poner en marcha un negocio o se busca la posibilidad de encontrar alguna ayuda con la que darle el impulso que necesita.

En https://garciaasociados.es/ se puede ver la amplia carta de servicios orientados a asesorar de forma personalizada a cada empresa o emprendedor.

Revisiones y auditorías

Un asesor fiscal se encargará de auditar las cuentas para comprobar que todo está en orden, y en caso de detectar algo que no encaja, tomar las medidas necesarias para ajustarlo y presentar la información correcta lo antes posible.

En definitiva, un buen asesoramiento fiscal es vital para el desarrollo de un proyecto de negocio. Tanto a nivel económico como de gestión, para que todo sea viable y no haya problemas a medio o largo plazo.

