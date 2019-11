Arkoreal, primera jalea real en recibir la certificación de Apicultura Responsable Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 16:42 h (CET) La jalea real se suele utilizar para reducir el cansancio y aumentar la vitalidad gracias a su contenido en vitaminas, proteínas y minerales La jalea Arkoreal es la primera jalea real en recibir la certificación de Apicultura Responsable, concedido por el organismo independiente Ecocert. Se trata del primer órgano en el mundo en certificaciones ecológicas, que concede tras superar un riguroso análisis sobre los procedimientos de fabricación, más exigente aún que al que se someten los alimentos orgánicos para su denominación. Para recibir este certificado, debe tratarse de un producto agrícola o agroindustrial que evite el uso de productos de síntesis, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales en toda la cadena desde el origen al consumo. En el caso de la jalea real, las abejas deben estar alimentadas solamente con nutrientes naturales (polen, néctar, miel), y tiene que controlarse la ausencia de pesticidas y antibióticos, con un análisis constante de la polución del aire, agua y suelos hasta los 20 kilómetros cuadrados que rodean las colmenas.

Además, el certificado de Apicultura Responsable, garantiza la trazabilidad total desde el apicultor al producto terminado, una medida única en el sector. También incluye el compromiso de favorecer el desarrollo económico de las regiones productoras, condiciones laborales dignas para los apicultores, y el apoyo para la educación en temas sociales y ambientales en el ámbito local.

Arkoreal también tiene el aval de la Sociedad Española de Diabetes (SED) gracias a la disponibilidad de productos libres de azúcares aptos para personas que controlan su aporte de glúcidos. Los preparados para niños carecen de azúcares añadidos.

La jalea real es el complemento alimenticio de origen natural más utilizado, según refleja un sondeo realizado a 1.500 españoles consumidores de este tipo de productos. La jalea real es una sustancia segregada por las abejas que sirve de alimento a las larvas durante sus primeros tres días de vida y a la abeja reina durante toda su vida. Contiene todas las vitaminas del grupo B, incluido el ácido fólico, así como Gammaglobulinas, Glicoproteínas y Albúminas (APALBÚMINA) y gran parte de los aminoácidos esenciales como Arginina, Valina, Lisina Metionina Prolina y Serina. Se suele utilizar para reducir el cansancio y aumentar la vitalidad gracias a su contenido en vitaminas, proteínas y minerales. Además, su combinación con plantas medicinales como la equinácea está destinada a disminuir los síntomas propios del resfriado común. Así, un estudio realizado con equinácea confirma la disminución en un 23% de los síntomas asociados al resfriado común[i][i].

Referencias

[i][i] Goel V, Lovlin R, Chang C, Slama JV, Barton R, Gahler R, et al. A proprietary extract from the echinacea plant (Echinacea purpurea) enhances systemic immune response during a common cold. Phytother Res 2005;19(8):689-94.

