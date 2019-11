Los colegios de ingenieros catalanes agrupados en la METGEC fijan como prioridad la transformación digital Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 16:26 h (CET) Los Colegios de ingenieros catalanes agrupados en la Mesa METGEC se marcan como prioridad apostar por la transformación digital del sector. La METGEC ha presentado en una jornada los resultados de una encuesta realizada a más de 500 ingenieros en sobre el impacto de la digitalización en su trabajo La Mesa de Ingeniería Técnica y de Graduados en Ingeniería de Cataluña (METGEC) ha presentado este viernes en una jornada en Barcelona los resultados de una encuesta sobre transformación digital hecha a más de 500 profesionales de diversos sectores de la ingeniería. La encuesta revela que, si bien el 90% de los ingenieros encuestados consideran que la digitalización tiene un impacto muy alto en su trabajo, los métodos y las herramientas de trabajo del día a día de los profesionales no se está reconvirtiendo al ritmo que debería; aún trabajan mucho en local (disco duro) y poco en la nube, por ejemplo, y el uso de tecnologías como la realidad aumentada o el blockchain es minoritario. Estas son algunas de las conclusiones que se presentaron en la jornada "La transformación digital de la ingeniería", organizada por la METGEC con el objetivo de reflexionar sobre el entorno digital de las actividades de los ingenieros y sacar conclusiones útiles para avanzar hacia la digitalización.

La encuesta, presentada por el presidente y vicepresidente de la METGEC, Miquel Darnés y Xavier Font, la han respondido 509 ingenieros, principalmente ingenieros del ámbito industrial pero también de los sectores de la geomática y la topografía, la ingeniería civil o la informática, entre otros. Los resultados evidencian aspectos tales como la desaparición del papel como herramienta de comunicación (más del 80% no lo utilizan nunca), también la desaparición como herramienta de trabajo (más del 80% no lo utilizan casi nunca) y también como herramienta de almacenamiento (sólo el 8% almacenan la información en soporte papel de manera habitual). En cuanto al uso de las tecnologías, el 33'8% utiliza IoT, el 22'8% Big Data, el 17'7% robótica, y el 12% inteligencia artificial. Sólo el 4,5% de los encuestados trabaja con realidad informática y sólo el 2'6% con blockchain.

Desde los Colegios profesionales de la METGEC, se apuesta por acelerar el proceso de digitalización invirtiendo en formación y divulgación, y una de las acciones que han anunciado es la celebración de una "Día de la Ingeniería" dedicada a la transformación digital el otoño del próximo año.

La Mesa de Ingeniería Técnica y de Graduados en Ingeniería de Cataluña (METGEC) se fundó en septiembre de 2018 con el objetivo de poner en valor las titulaciones de los ingenieros técnicos y de grado y de defender los intereses comunes de las profesiones. Se trata de una asociación que debe servir para potenciar los vínculos entre todos los colegios profesionales de las diversas especialidades y para fijar posicionamientos estratégicos de consenso.

Forman la METGEC trece colegios del ámbito territorial catalán que reúnen más de quince mil colegiados de las especialidades de Aeronáutica, Agrícola, Forestal, Industrial, Informática, Minas, Obras Públicas, Telecomunicaciones y Topógrafos.

