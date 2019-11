Los cuatro premios honoríficos de este año pronunciarán sendas conferencias sobre su trayectoria y estilo creativo: Yoko Shimomura, Bruce Straley, Tim Willits y Greg Street. El escritor Sam Barlow, Kevin Chotenau y Sébastien Renard (Game Director y director Narrativo, respectivamente, en Asobo) y el actor Roger Clark (Red Dead Redemption 2), son algunos de los invitados internacionales a las VIT Talks Un ágora para compartir ideas y repasar la trayectoria de algunos de los nombres más relevantes del sector. Las VIT Talk, el ángulo más divulgativo del festival bilbaíno Fun & Serious, unas charlas que este año se desarrollan el día 8 de diciembre, acogen en su novena edición a destacables figuras de perfiles diversos: desarrolladores, empresarios y managers, compositores, actores, escritores y algunos de los responsables de punteros estudios de desarrollo.

Lugar de honor ocupan, dentro del programa, los encuentros con los cuatro premiados honoríficos de este año: la compositora Yoko Shimomura (a quien se debe algunas de las bandas sonoras más memorables del videojuego, desde sus arreglos para Street Fighter II a títulos icónicos como Super Mario RPG, Parasite Eve o la saga Kingdom Hearts, junto a Disney y Square Enix, un espectacular trabajo que le daría fama mundial), Bruce Straley (Game Director para Naughty Dog hasta 2017, donde fue responsable de títulos tan relevantes como varias entregas de Uncharted y The Last of Us, quien ahora experimenta con propuestas escénicas que mezclan el teatro inmersivo y la realidad virtual); Tim Willits (ex director de id Software y director creativo de Saber Enterntainment: cuyo nombre se vincula indisolublemente a la saga Doom, Quake y Rage) y Greg Street (ex responsable de diseño para World of Warcraft, en Blizzard y desde 2014, uno de las figuras más relevantes en Riot Games, una desarrolladora que, en su décimo aniversario, ha anunciado 5 nuevos títulos, todo bajo la responsabilidad de Street, en su rol de Vicepresidente de Propiedad Intelectual y entretenimiento de la firma)

Por su parte, el escritor y director Sam Barlow (Aisle, Silent Hill: Shatter Memories, Her Story) explorará los límites de la narrativa interactiva, tal y como acostumbra a hacer en sus títulos más notables y hablará de la fusión de cine y videojuegos, al estilo de su último thriller, Telling Lies.

Dos de los responsables de la aventura lógica ambientada en el siglo XIV, A Plague Tale: Innocence, una de las grandes revelaciones del año, analizarán este título y otras propuestas del estudio francés Asobo: Kevin Choteau, Game Director, y Sébastien Renard, director narrativo, explicarán las claves de este juego que sigue las vicisitudes de dos hermanos que tratan de escapar de la Inquisición en una Francia hostil y descorazonadora, plagada de ratas.

El programa de las VIT Talk incluye también encuentros con actores de doblaje como el estadounidense Roger Clark (New Jersey, 1981), cuya inolvidable interpretación de Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2, le ha valido uno de los últimos Games Awards así como otras tres nominaciones (BAFTA, New York Games Awards y NAVGTR), y el español Claudio Serrano (memorable Batman amén de varios de los héroes más reconocidos para los jugadores de consolas españoles y actualmente profesor del Master de Locución de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).

Del mismo modo, representantes de los estudios más punteros del panorama nacional participarán en encuentros y mesas redondas, así Raúl Rubio (CEO de Tequila Works, a punto e lanzar dos títulos: El día de la Marmota y GYLT), el CEO y guionista del estudio valenciano Deconstructeam, Jordi de Paco, y el director creativo y socio fundador del multipremiado estudio bilbaíno Delirum Studios, Arturo Monedero (Los ríos de Alice, Los delirios creativos de Von Sottendorff y su mente cuadriculada).

Compartir conocimiento e inspiración es el objetivo de las ya tradicionales VIT Talks; un punto de encuentro donde debatir y analizar las tendencias creativas y de negocio para el videojuego y otras artes que, como cada año, cuenta con ponentes de primer nivel.

16.000 m2 de diversión y filantropía en la Fun Zone

Por su parte, la Fun Zone, 16.000 m2 dedicados al juego, propone el espacio más lúdico dentro del Festival Fun & Serious. 400 puestos de juego en el BEC! dedicados a las últimas novedades y torneos de esports, como las finales del Circuito Dragón de ION (FIFA y CSGO), se unen a propuestas ya clásicas como la Zona Retro, un espacio para la tecnología gamer más vintage, y la zona Manga, dedicada a la cultura japonesa.

En esta área, que contará con la mayor arena de competición de Fornite jamás creada además de 80 puestos de juego para títulos deportivos, habrá además un ‘meet & greet’ con los creadores de contenido de la Waldo Squad, nombres como Wismichu, Leviathan, Miare, Calabuth y Orslok, entre otros.

El plato fuerte de este espacio, orbita en torno al Torneo Ibainéfico (días 7 y 8 de diciembre): con competiciones de diversos videojuegos como League of Legends y pruebas de lo más variopinto y estrambótico, enfrenta a dos equipos según el modelo del veterano programa televisivo Grand Prix. Los alcaldes, en esta ocasión, Carlos ‘Ocelote’ Rodríguez y Willyrex, vendrán con una cohorte de influencers de enorme impacto. El objetivo, multiplicar los 80.000 euros recaudados en 2018, y que esta vez irán a la ONG Save the Children.

En su ya novena edición, Fun & Serious se consolida como cita inexcusable en la agenda cultural europea, un festival que, con 35.000 asistentes en su pasada edición, es el más grande de Europa. Su lema: elevar el videojuego a la categoría de arte, como el cine, la literatura o el teatro; una industria que facturó en España 1.530 millones de euros durante 2018, un 12’6% más que el ejercicio anterior, según datos de AEVI.