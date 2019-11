Clínicas Revitae vuelve a impresionar en otra feria sectorial Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 15:42 h (CET) La firma de cirugía y medicina estética y regenerativa ha estado en Franquishop Barcelona Cuando una idea es buena, cuando sus posibilidades de expansión y crecimiento son casi ilimitadas, cuando el principio básico de esa idea es la excelencia en todos sus servicios, lo normal es que triunfe allá donde va. Esto es lo que está experimentando Clínicas Revitae, que acaba de estar en Franquishop Barcelona, la tercera feria sectorial a la que acude en poco más de un mes. En todas la respuesta de inversores y emprendedores ha sido muy buena.

Iniciar un negocio no es fácil. Convencer a alguien de que 'tu idea es la mejor' tampoco. En ambos aspectos Clínicas Revitae parte con ventaja. ¿Por qué? Para empezar, ofrece a inversores y emprendedores la posibilidad de entrar en un sector en expansión y con unas amplias posibilidades de crecimiento, el de la medicina y cirugía estética y regenerativa. Lo hace, además, con la excelencia como principio básico en un mercado donde la calidad en el servicio debe ser la primera norma. En Clínicas Revitae lo es.

Además, Clínicas Revitae permite entrar en el sector aprovechando los más de 20 años experiencia que tienen sus profesionales, lo que es un garantía de éxito, y, una vez más, asegura la máxima excelencia en sus servicios. Clínicas Revitae ofrece también un novedoso y ventajoso sistema a los futuros franquiciados, a los que cede equipos de última tecnología y también médicos especializados, además de sus cirujanos. Esto significa que no es necesario que el franquiciado tenga conocimientos de medicina, pero también que el servicio que recibe cada cliente es siempre el mejor.

Tanto en los tratamientos quirúrgicos como de medicina estética, Clínicas Revitae aplica los más altos estándares de calidad, en profesionales y en la tecnología necesaria. Y lo hace en un amplio catálogo de tratamientos, desde los más comunes a los más novedosos y exclusivos como la fleboterapia regenerativa, que marca una diferencia fundamental con los tratamientos de varices que actualmente se están realizando. La fleboterapia regenerativa es la mejor opción para curar la enfermedad causante de las varices, un mal que afecta a una de cada tres personas en los países desarrollados. Otra de las opciones de Clínicas Revitae que necesita de médico cirujano son los tratamientos de cirugía estética mayor y menor, entre los que están incluidas la reducción de mamas, lipoesculturas, liftings faciales o las rinoplastias, por citar algunos.

El amplio catálogo de tratamientos de Clínicas Revitae incluye los que necesitan de la participación de un médico y otros donde no es necesaria. En este último grupo se encuentra la depilación láser y una gran variedad de técnicas para la regeneración de la piel: tratamientos de manchas faciales, peelings químicos faciales, ultrasonidos Hifus, radiofrecuencias, etc.

Todos estos aspectos son los que han podido conceder los diferentes emprendedores e inversores que se han pasado en Franquishop Barcelona por el stand de Clínicas Revitae, que no para y seguirá exportando su idea a otros puntos de la geografía nacional.

