Jornada informativa sobre el cierre fiscal y contable 2019 para empresas vizcaínas Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 15:22 h (CET) La jornada que tendrá lugar mañana, martes, está organizada por CEBEK y Sayma con el objetivo de repasar los impuestos y normas principales con trascendencia tributaria para realizar adecuadamente el cierre fiscal y contable del ejercicio 2019 La sede de CEBEK en Bilbao acogerá mañana martes, 19 de noviembre, de 9,30 a 13,30 horas, una Jornada informativa sobre el cierre fiscal y contable 2019, con la que se pretende informar a las empresas vizcaínas sobre los aspectos a tener en cuenta para planificar adecuadamente el cierre del actual ejercicio.

Para ello, durante la jornada organizada por CEBEK y Sayma se abordarán cuestiones como: los aspectos “críticos” y fundamentales del Cierre fiscal y contable 2019 (tamaño fiscal, tributación mínima, reserva por capitalización, opciones de la autoliquidación, etc.); así como los aspectos mercantiles relacionados con el cierre contable o los incentivos y subvenciones 2019 (*Se adjunta programa).

Participarán como ponentes profesionales de Sayma con amplios conocimientos en la materia como: Víctor Etxeberria, Socio-Economista, Director Área Fiscal; Manuel Aznar, Socio-Economista, Director Área Fiscal Sayma San Sebastián; David Martín, Socio-Economista, Técnico Área Fiscal; Rafael Martín, Socio- Abogado-Economista, Director Área Fiscal Sayma Bilbao; Gala Pons, Abogada del Área Legal; y Susana López, Consultora de Innovación Estrategia y Ayudas de Sayma.

PROGRAMA

CIERRE FISCAL Y CONTABLE 2019. ASPECTOS CRÍTICOS Y FUNDAMENTALES

• Tamaño fiscal

• Tributación Mínima

• Recordatorio básico reforma IS 2018

• Definición de explotación económica. Incidencias en Impuesto Patrimonio

• Reserva por capitalización. Incidencias en Impuesto Patrimonio.

• Limitaciones vehículos. Retribución en especie. IVA repercusión.

• Opciones de la autoliquidación.

• Aspectos contables.

• Comunicaciones telemáticas: Buzones notificación/Nuevos obligados a Suministros Inmediato de datos.

• Aspectos fiscales-mercantiles a considerar (Cuadros)

• Opción por Grupo fiscal. Ventajas e inconvenientes y plazos

INCENTIVOS Y SUBVENCIONES 2019

• Conexión entre ayudas y deducciones fiscales: compatibilidad y esquema temporal.

• Siete pasos para la optimización de estos incentivos públicos.

• Informes motivados vinculantes I+D+i: ¿Cuándo y cómo solicitarlos?

ASPECTOS MERCANTILES RELACIONADOS CON EL CIERRE CONTABLE

• Dividendo mínimo y derecho separación socio.

• Actas. Obligaciones formales. Responsabilidad administradores. Causas de liquidación.

Ruegos y preguntas.

