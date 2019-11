Los sujetadores a la vista, grandes protagonistas de la próxima temporada, apuntan desde Gisela Intimates Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 12:22 h (CET) Una de las grandes novedades de la nueva temporada será el sujetador a la vista, una tendencia ya vista en décadas anteriores y que regresará a la moda femenina a través de los modelos más sofisticados de las últimas campañas de las principales firmas del sector, como es el caso de Gisela Intimates, que ofrece los mejores modelos en su catálogo para adaptarse a este nuevo paradigma Las mujeres más intrépidas han sido las que han dado el pistoletazo de salida a la moda creciente de apostar por los sujetadores a la vista, concretamente los conocidos como bralettes, que tanto han crecido en ventas por sus cualidades como complemento.

Así, al comprar lencería en la actualidad, ya no solo se atiende a su comodidad como prenda interior, sino que las clientes atienden a otros detalles más estéticos para poder lucirlos en su estilismo informal y darle un protagonismo que huye del segundo plano al que parecía que estaban abocados.

Las grandes marcas, como Gisela Intimates, han constatado esta predilección de gran parte de la población femenina para aplicar en sus outfits y, por ello, han incorporado a sus catálogos sujetadores para ser puestos a la vista.

Como la moda se considera cíclica, en este caso, los sujetadores a la vista son unas prendas que ya se vieron en las tendencias de los noventa, bien aprovechados por las celebrities de entonces.

¿Cuáles serán los sujetadores más apropiados para lucir a la vista?

No todos los sujetadores valen para encajar en el estilismo de aquellas mujeres que se decidan por esta opción.

Los sujetadores Bralettes serán, sin ninguna duda, los artículos estrella para mostrarlos a la vista.

Su forma, diseño y variedad de colores son los factores más determinantes por los que las grandes firmas de moda apuestan por ellos para marcar las tendencias de la próxima temporada.

El encaje es otro de los grandes criterios que harán más cómodo y estético el hecho de llevar un sujetador a la vista en las ocasiones más especiales, como parte de su estilismo y, por tanto, su seña de identidad.

Gisela Intimates es una de las referencias nacionales en el sector de la lencería, con grandes avances en sus prendas para dotar de confort y seguridad a quienes recurren a sus productos, con unos precios realmente asequibles teniendo en cuenta la innovación de sus diseños.

