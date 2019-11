Mariposa Verde propone cinco fechas especiales en las que acertar con joyas de plata Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 11:14 h (CET) Se acercan las Navidades, y las joyas de plata son uno de los complementos perfectos para ese regalo especial. Mariposa Verde quiere hablar de otras fechas importantes en las que se puede elegir este complemento para sorprender a la persona a la que se le quiere hacer un regalo o detalle Mariposa Verde Bisutería ofrece un amplio abanico de joyas de plata: colgantes, pendientes, pulseras y conjuntos, etc. que sin duda, permitirá encontrar el regalo que se busca en cualquiera de las fechas que proponen a continuación:

Cumpleaños

Cada año muchos se hacen la misma pregunta: '¿y ahora qué le regalo?' Regalar plata es una de las mejores opciones para desear un feliz cumpleaños ya que se trata de un regalo práctico, que no pasa de moda y que se puede llevar siempre.

Cada persona tiene su estilo y por ello, la gran oferta de joyas combinadas con piedras de Mariposa Verde (ámbar, ónix, coral, turquesa, amatista, etc.) y en diferentes acabados permite elegir el complemento que mejor se adapte a los gustos de esa persona que celebra su aniversario.

San Valentín

Aunque estar enamorado es el mejor de los regalos, demostrarlo con plata es una de las mejores opciones en esta fecha. En Mariposa Verde disponen de joyas tanto para él como para ella. "Sin duda un regalo que hará que la pareja sienta mariposas en el estómago".

Aunque hay una fecha fijada para este día, el día de los enamorados, es todos los días del año.

Bodas

Su estilo y modernidad convierten a las joyas de plata en una de las mejores opciones para quien tiene que elegir un regalo para esa pareja de enamorados que está a punto de darse el “sí quiero”.

Elegir orfebrería de plata para esta ocasión es regalar belleza y calidad.

Recuerdo de vacaciones o viajes

¿A quién no le gusta llevarse algo del lugar en el que ha pasado unos días de descanso? Una joya de plata puede convertirse en el mejor recuerdo de unas vacaciones tanto para uno mismo como para regalárselo a familiares o amigos. Sin duda, una joya de plata puede ser la compra más original ya que se aleja de los típicos souvenirs.

Navidades

Dinero, perfumes, ropa, etc. hacer un regalo en Navidad se convierte en toda una odisea no sólo por la gran cantidad de opciones sino por el gran número de personas a las que se les tiene que hacer un detalle en esta fecha señalada.

En la tienda online de Mariposa Verde, se puede elegir entre un amplio abanico de precios que se ajusten a las necesidades de cada uno y permiten sorprender al mayor número de personas posibles.

Por último recordar, que las joyas de plata son un acierto seguro y es un regalo para toda la vida.

