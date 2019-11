SmartAppCity y Birloki se unen para proporcionar Soluciones Tecnológicas Prácticas e Inteligentes Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 11:22 h (CET) Alianza JIG - Nerei, una nueva forma de relacionar la ciudad y la ciudadanía, las administraciones y las empresas, los comercios y profesionales del entorno, etc. utilizando tecnología interactiva, adaptada y con información de valor constantemente actualizada que, al tiempo, facilita diferentes útiles y prácticos servicios Las empresas JIG y NEREI, han establecido una Alianza de conocimiento, experiencia y energías dedicadas a la integración de la SmartAppCity en el diseño y producción del Sistema BIRLOKI, el desarrollo de nuevas soluciones y la proyección internacional de sus actividades.

SmartAppCity es la primera aplicación que reúne la información y servicios prácticos de una Ciudad, permitiendo la segmentación de las personas -turismo y ciudadanía- y la adecuada personalización según las diferentes necesidades de cada entorno.

Gracias a su capacidad de modularidad, escalabilidad y fácil gestión, la integración de la SmartAppCity resulta muy sencilla; esta Alianza de JIG con Nerei Emotional Intelligent es, precisamente, la primera práctica de integración en mobiliario urbano que demuestra la gran versatilidad de sus características.

Por su parte, el sistema Birloki es un activador del espacio urbano, interactivo, con una interfaz adaptativa e inteligente y atractivos diseños que conforman una familia de elementos vivos para la ciudad. Se trata de dispositivos que no permanecen estáticos; se pueden cambiar, escalar y combinar como se desee.

Son múltiples las funcionalidades que ofrece Birloki; algunas son básicas como la iluminación del entorno, la conectividad para teléfonos, tabletas y otros gadgets, o el acceso seguro a la red Wi-Fi,.. Pero gracias también a la SmartAppCity, el sistema Birloki posibilita otros servicios avanzados de información multimedia e interactiva, sensorización que facilita datos sobre los flujos de personas, tráfico, meteorología y otros posibles indicadores medioambientales, así como la recarga de vehículos eléctricos. Además, su diseño y tecnologías también lo pueden convertir en un singular y reconocible Punto de Encuentro Seguro, con capacidad de grabación permanente y aviso e intercomunicador para emergencias.

En definitiva, la alianza entre JIG y NEREI facilitará a las personas experiencias más cercanas y amigables en su entorno, proporcionando a las ciudades elementos sostenibles e interactivos centrados en la eficiencia y ofreciendo nuevas formas de entender las tecnologías de la información y la comunicación, el mobiliario urbano y su utilidad. Sus promotores buscan permanentemente la oportunidad de contribuir a conseguir territorios más inteligentes, amables, adaptables, flexibles y pensados por y para la ciudadanía.

La puesta en escena de este Acuerdo tendrá sus primeros impactos en el marco de la Smart City Expo World Congress 2019, donde ambas firmas han resultado seleccionadas por el Instituto de Comercio Exterior -ICEX- para representar el tejido empresarial relacionado con el ámbito de las Ciudades Inteligentes.



Acerca de JIG

Es un grupo empresarial que presta servicios avanzados en torno a las TIC.

Dividida en tres grandes áreas de negocio perfectamente integradas entre sí; Gestión de Servicios, Internet y Mobile, representa una visión empresarial adaptada a una nueva sociedad, más global, ágil e inmediata. La tecnología habilita la capacidad de las empresas e instituciones públicas a ser más competitivas, eficientes y adaptarse mejor a los cambios.



Acerca de Nerei Emotional Intelligent

Una empresa comprometida con la sociedad y la búsqueda de las mejores soluciones para espacios públicos y privados, combinando e integrando la planificación urbana, las tecnologías de la información y la comunicación, los elementos constructivos, el diseño y la emoción. Su equipo profesional ofrece consultoría y servicios en materia de urbanismo e innovación y participaciónn social, arquitectura, interiorismo y mobiliario inteligente. Nerei es una firma perteneciente a NER Group.

Más información: www.smartappcity.com y www.birloki.com // tlf. (+34) 941 22 64 17

