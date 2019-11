Cryosense sostiene que la crioterapia de cuerpo entero es un método infalible para la quema de calorías Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 08:02 h (CET) La crioterapia se ha convertido en otro aliado muy efectivo contra el sobrepeso, ya que la aplicación de frío extremo en las cabinas de criosauna conducen a una quema de calorías muy positiva para el organismo, apuntan desde Cryosense Los efectos de la crioterapia a distintos niveles sobre el cuerpo en el que se aplica no dejan de sorprender al ámbito médico, ya que, con el paso del tiempo, se descubren nuevos beneficios asociados a esta actividad.

Los expertos de cabinecryotherapie.fr han comprobado en distintas muestras que las personas que se adentran en una sesión de crioterapia experimentan un cambio metabólico que provoca la quema de calorías en el cuerpo.

Cómo la crioterapia hace quemar calorías

Este proceso se inicia con la aplicación de nitrógeno líquido en vapor sobre el cuerpo del usuario, alcanzando temperaturas entre -150 y -180ºC.

Como el cuerpo humano no soporta alejarse de su estado estable, que se sitúa en los 36ºC, en los casos en que la sensación es demasiado cálida, el organismo genera el sudor, todo lo contrario que cuando se llega a una temperatura gélida, en cuyo caso el cuerpo reacciona con la quema de calorías.

Este fenómeno actúa a modo de quema de combustible, con el objetivo de estabilizar la temperatura corporal, en un procedimiento totalmente natural del organismo eliminando las grasas y, en consecuencia, también las calorías.

En una sesión de unos tres minutos, que es lo que suelen durar las de crioterapia, se puede lograr una eliminación efectiva de grasa localizada.

En cambio, si el usuario quiere un cambio evidente en su figura, deberá recurrir a unos tratamientos frecuentes de crioterapia.

Tratamiento en auge para bajar de peso

Estos efectos han colocado a la crioterapia como complemento estrella para acabar con esos kilos de más.

Sin embargo, los expertos insisten en que este no debe ser el único modo de acabar con el sobrepeso, ya que consideran que tiene que combinarse con otras rutinas como la vida saludable, ejercicio físico y una dieta sana para mostrar los mejores resultados en busca de este objetivo.

Cryosense es una de las firmas de referencia a nivel mundial en el terreno de estos tratamientos, con el desarrollo de máquinas de criosauna que ofrecen un tratamiento efectivo y sofisticado en busca de sus beneficios demostrados en materia de salud, desempeño físico, estética y bienestar general.

