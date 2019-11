Clínicas alemanas buscan urgentemente fisioterapeutas en España Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 08:06 h (CET) Contratación de fisioterapeutas en Madrid para clínicas en Alemania. La falta de profesionales de fisioterapia aumenta Alemania. TTA Personal realizará entrevistas personales el día 28 de noviembre en la capital española En Alemania se requieren profesionales de fisioterapia. Esta profesión fue incluida por la Agencia de Empleo del país dentro de la “Postivliste” listado de profesiones de escasez. Esto permite la fácil entrada de profesionales llegados de todo el mundo.

Al igual que en otros sectores, miles de posiciones para fisioterapeutas se quedan sin cubrir en el país. El número de vacantes es más alto que nunca. A esto se une la tasa actual de desempleo en Alemania que se sitúa en su record histórico de 3,9%, según datos de septiembre 2019. Por el contrario, la situación laboral española no parece re­cu­pe­rarse de la úl­tima cri­sis y sigue sin re­cu­perar el mo­mento de forma que un día disfruto. La desestabilidad politica no ayuda a conseguir un progreso en una dirección positiva. El desempleo español está muy por encima de la media de la OCDE; entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó una tasa del 32,8%, datos de septiembre 2019.

La consultora hispano-alemana TTA Personal lleva desde el 2010 contratando personal en España para trabajar en Alemania. “Nuestras ofertas alcanzan variados sectores, pero el aumento más significativo lo tenemos en la fisioterapia, actualmente son más de 20 posiciones las que tenemos por cubrir”, afirma Oliver Nordt, director de TTA.

Entrevistas el día 28 de noviembre en Madrid

La selección de fisioterapeutas ya ha comenzado. TTA Personal ha transmitido todas las vacantes a los diferentes Colegios de Fisioterapia en España. Al mismo tiempo, tiene publicadas las vacantes en su propia web www.tta-personal.es, donde los interesados pueden realizar sus inscripciones.

Los requisitos no son muy exigentes. Título de Fisioterapia y sobretodo motivación. La misma consultora de Recursos Humanos financiará un curso de alemán previo a la llegada en la capital española y organizará los alojamientos en el destino. Para los profesionales existen además ayudas económicas para cubrir la mudanza.

