El Dr. Xavier Barceló Colomer revoluciona el sector de la rinoplastia con su técnica propia

viernes, 15 de noviembre de 2019, 13:38 h (CET) Cada vez son más los pacientes que se someten a una intervención de rinoplastia en Barcelona con el objetivo de corregir una nariz grande, torcida, chata o aguileña y al mismo tiempo mejorar la respiración nasal. Gracias a la técnica propia del Dr. Xavier Barceló Colomer, la cirugía de la punta nasal se convierte en mucho más previsible y con unos resultados completamente naturales y persistentes a largo plazo En mayor o menor medida en todas las rinoplastias y/o septoplastias hay que corregir la punta nasal. Así, por ejemplo, en un paciente con una nariz muy proyectada o con giba nasal, cuando se corrige el dorso nasal también se debe adecuar la punta nasal a esta nueva anatomía. A día de hoy la cirugía de la punta nasal está en constante revisión y discusión, debido a que los resultados en la mayoría de casos no son previsibles y/o duraderos a largo plazo.

Limitaciones de las actuales técnicas en rinoplastia

Existen especialistas en rinoplastia que se decantan por una técnica conocida como "cerrada". Se basa en la realización de una incisión (corte) en una o ambas fosas nasales. Pero presenta el gran inconveniente de corregir de una forma previsible un problema de punta nasal, por culpa de que el acceso es limitado y no permite ver la simetría nasal.

En los últimos años se ha popularizado una técnica conocida como "abierta o externa", que gracias a una incisión o corte a nivel de la columel·la nasal, se puede exponer sin problemas toda la punta nasal. Permite acceder al dorso nasal y los cartílagos para ver la simetría nasal y poder determinar cuál es el problema estético para determinar el mejor procedimiento. El problema de esta técnica es que siempre queda cicatriz más o menos visible y no se pueden ver los resultados hasta que se cierra la incisión al final de la intervención.

Técnica de operación en rinoplastia del Dr. Xavier Barceló Colomer

El reconocido cirujano en rinoplasta en Barcelona Dr. Xavier Barceló Colomer tras considerar que la nariz debe de ser tratada de un modo integrado, donde estética y funcionalidad deben ir de la mano, ha desarrollado una novedosa técnica propia en rinoplastia que ha revolucionado la manera de realizar intervenciones nasales conocidas hasta la fecha.

"Combina lo mejor de la rinoplastia cerrada y de la rinoplastia abierta, siendo posible ver las correcciones estéticas a realizar, y asegurando así, un resultado natural y una buena respiración".

Con la técnica en rinoplastia del Dr. Xavier Barceló Colomer es posible exponer adecuadamente toda la punta nasal sin necesidad de una cicatriz externa y proporcionando los mejores resultados, que a diferencia de las otras técnicas anteriormente mencionadas, a menudo la nariz tiene una apariencia artificial.

Gracias a la aplicación de esta técnica, la cirugía de la punta nasal se convierte en mucho más previsible y con unos resultados naturales y persistentes a largo plazo.

Acerca del Dr. Xavier Barceló Colomer

El Dr. Xavier Barceló Colomer lleva más de 30 años realizando rinoplastias y septoplastias con éxito y planteándose continuamente el uso de una técnica más sencilla y con unos resultados más previsibles y fiables. Acreditado por el Colegio de Médicos de Barcelona, que garantiza que todos sus intervenciones son de confianza y de la mayor calidad.

