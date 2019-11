La startup Jeff, nuevo Official Supplier del Valencia CF Comunicae

viernes, 15 de noviembre de 2019, 12:10 h (CET) La compañía valenciana especializada en servicios de tintorería a domicilio, peluquería y belleza y ahora también fitness a través de sus franquicias, se une a la entidad para potenciar su comunicación internacional El Valencia CF ha llegado a un acuerdo con la startup valenciana de servicios Jeff, por la que se convierte en Official Supplier para la temporada 2019/20.

Creada en 2015, Jeff es una app de servicios de lavandería y tintorería a domicilio, a los que añadió los de peluquería y tratamientos de belleza, y que próximamente ampliará con servicios de fitness a través de su modelo de franquicias. Así, ofrece sus servicios a través de una única app o la web www.wearejeff.com, proponiendo como mensaje tener una “buena vida”, gracias a sus más de 1.700 puntos físicos repartidos en 32 países.

La startup valenciana potenciará su comunicación internacional gracias a este acuerdo con el Valencia CF, uno de los clubes más potentes y con mayor prestigio de Europa, que actualmente está disputando la UEFA Champions League.

“Mediante este acuerdo con el Valencia CF, sin duda, una de las entidades referentes más internacionales de la ciudad, estamos convencidos que la marca Jeff, ya presente en más de 30 países, seguirá creciendo y generando vínculos de calidad y confianza con los usuarios”, afirma Eloi Gómez, CEO y cofundador de Jeff.

Jeff es una startup creada en 2015 por Eloi Gómez, Adrián Lorenzo y Rubén Muñoz, tres emprendedores españoles. Comenzó como una plataforma de lavandería y tintorería a domicilio, pero actualmente se encuentra en un proceso de expansión en el cual, además del servicio de lavandería, se le suma el servicio de peluquería y tratamientos de belleza que podrán solicitarse a través de su web y app, y a la que próximamente se le añadirá el servicio de fitness. La aplicación está disponible para dispositivos Android e iOS y ofrece una red de franquicias que cambian por completo los modelos de negocio tradicionales.

