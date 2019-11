Three Points firma un acuerdo de colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Ambas instituciones unen sus fuerzas para dar respuesta a los recientes cambios en el paradigma empresarial tras la llegada de la digitalización Three Points, The School for Digital Business, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). Este acuerdo, que se engloba dentro de un convenio marco entre Planeta Formación y Universidades, red de instituciones educativas a la que pertenece Three Points, y la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), permite al alumnado que finalice con éxito los programas de Three Points obtener un título propio acreditado por la UPC.

Junto con la UPC, Three Points da respuesta a los recientes cambios en el escenario económico y empresarial actual tras la irrupción de la digitalización y la transformación digital. Con este nuevo paradigma, los profesionales con conocimientos en las áreas de la innovación y la tecnología podrán acceder a empleos más cualificados y mejor retribuidos, dado que constituyen una pieza clave para asegurar la evolución y el progreso de las empresas y evitar así que se queden obsoletas.

La UPC avala académicamente tres programas, que iniciarán sus clases a finales de noviembre de este año: el Máster en Inteligencia Artificial, el Máster en Big Data y Analytics y el Máster en Fintech e Innovación Financiera.

Con sede en siete ciudades de Cataluña a través de sus campus territoriales, la UPC es una institución pública de investigación y educación superior en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tecnología, y se ha convertido en una de las universidades politécnicas líderes de Europa, con buenas posiciones en los principales rankings internacionales.

Cada año la UPC titula unos 6.000 estudiantes de grado y máster y más de 500 doctores. Es una de las universidades con alto índice de inserción laboral de sus titulados: un 93% trabaja y un 76% encuentra trabajo en menos de 3 meses.

Además, la universidad ha sido pionera en formación e investigación en temas de transformación digital desde el punto de vista de la ingeniería.