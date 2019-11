¡A Barrabás, a Barrabás! Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

viernes, 15 de noviembre de 2019, 11:17 h (CET) La situación no solamente en España a escala mundial de inmoralidad y corrupción, ha llegado a su paroxismo. En las naciones que eran cristianas, principalmente Occidente, tiene un parecido al relato evangélico, cuando Pilatos presentó a los judíos a Cristo y a Barrabás para que eligieran a quien querían que dejase libre, eligieron a Barrabás que era un malhechor. Se habla mucho de paz, libertad, derechos humanos, de democracia, pero en realidad han renunciado a Cristo y han elegido a Barrabás. Las leyes perversas e inmorales que han aprobado, con la muerte de millones de los seres más inocentes e indefensos, la destrucción de la familia, matrimonio homosexual, la desnaturalización de los niños desde su mas tierna infancia, etc. han llevado a la sociedad a una situación insostenible que reclama con urgencia una purificación. Negros nubarrones se divisan y ya están ocurriendo en el mundo, fenómenos en la naturaleza, violencia, odio y apostasía en muchas naciones, no solamente en el orden político y social, también en la Iglesia Católica; creo que ya ha empezado el tiempo de la Gran Tribulación anunciado por Cristo en el evangelio, tiempos de tinieblas y de un terror pavoroso parece que se acercan precipitadamente y anuncian el final de esta época. Queda un resto fiel sobre el cual Dios establecerá una nueva sociedad, purificada y espiritual, lo que se denomina el Fin de los Tiempos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

