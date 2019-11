La segunda preview de Legends of Runeterra incluye una gran actualización de cartas y nuevo modo de juego Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 16:42 h (CET) ‘Expediciones’, 40 cartas renovadas, inspector de mazos y corrección de errores son las innovaciones más destacables de este parche. Permanecerá abierto entre las 17h de mañana y las 17h del 19 de noviembre El juego de cartas de Riot Games ambientado en el universo de League of Legends, Legends of Runeterra, da un segundo paso pre lanzamiento con la apertura (entre las 17h del 14 de noviembre y las 17h del día 19) de su segunda preview, que incluye numerosos cambios y mejoras.

La actualización de nada menos que 40 cartas, el nuevo modo de juego Expediciones y nuevas funcionalidades como el inspector de mazos son los cambios más destacables de esta preview en la que Riot Games ha aprovechado, asimismo, para corregir errores. El feedback de la comunidad será crucial para continuar puliendo el juego antes del lanzamiento de su beta, prevista para inicios de 2020.

Actualización de Cartas

En un momento en que el juego se encuentra todavía en fase de desarrollo y antes de su beta cerrada, Riot Games se ha decidido a revolucionar su contenido con nada menos que 40 reworks. No será lo habitual en los parches de novedades, que no querrán abrumar al jugador con un número tan elevado de innovaciones.

La filosofía para los cambios en las cartas de LoR se ha fundamentado en cuatro principios:

Toda carta de campeón debe tener un mazo con el que se complemente a la perfección.

Las cartas que no sean campeones deben tener al menos un mazo en el que sean una buena opción.

Cada región debe tener al menos un mazo que sea factible en el ámbito competitivo.

El metajuego debe incluir el rango más amplio posible de mazos competitivos viables. Con estos ideales, nada menos que 40 cartas se reinventan.

Cartas de campeón tan emblemáticas como la de Lux (que se hace más accesible y con capacidades muy espectaculares) se replantean radicalmente (aparece en una fase más tardía del juego, con estadísticas más defensivas, pero es mucho más sencillo hacerla subir de nivel) mientras que otras como las de Garen, Draven, Shen, Tresh, Kalista y Elise ajustan sus estadísticas o hechizos para hacerse más interesantes, jugables o espectaculares.

Otras 33 cartas no de campeón se refinan para optimizar su desempeño y hacerlas más coherentes con el juego.

Por otra parte, Riot Games pone otras tres cartas en el punto de mira, (Fiora, Anivia y Rechazar) y mejora la claridad y los efectos visuales de otras.

Inspector de mazos y mejoras técnicas

La segunda preview de LoR incorpora un cambio que parece menor pero es toda una revolución para el género de cartas: al hacer clic en el mazo de cualquiera de los jugadores durante la partida, se muestran los campeones incluidos en el mazo (además de las regiones). En una versión futura, Riot Games se plantea si anunciar a los campeones al comienzo de la partida para que no haga falta inspeccionar el mazo enemigo.

Además se han realizado algunos ajustes técnicos en la composición de mazos: así, el jugador puede hacer clic derecho para inspeccionar la lista de cartas de su mazo, incluidas las cartas que falten de un mazo importado y la lista de cartas del mazo ahora permanece abierta al navegar también por las cartas que falten.

Nuevo modo de juego: Expediciones

En este nuevo modo de juego cada jugador va construyendo su mazo, por selecciones e intercambios, según avanza; va venciendo oponentes y se desarrolla el juego.

El objetivo es conseguir la máxima recompensa hasta un máximo de siete victorias seguidas (el peor resultado son dos derrotas consecutivas). Tras la sexta victoria, el jugador se enfrentará a una "muerte súbita".

El mazo se va construyendo por selecciones e intercambios, basándose en 20 arquetipos de juego e ignorando reglas de creación de mazos como el límite de 2 regiones, pudiendo incluir cartas de hasta 3 regiones distintas (siendo el único modo de juego de Legends of Runeterra que permite esto).

Entrar en las expediciones tiene un coste de 400 monedas (aproximadamente 3 euros) o 4000 fragmentos (equivale a la menor recompensa posible).

Quienes accedan a esta segunda preview recibirán una ficha de expedición y 8000 fragmentos, lo que implica jugar gratis a las tres expediciones de esta versión de prueba.

Se puede conocer mejor las Expediciones en este vídeo.

"La Preview 2 de Legends of Runeterra significa para nosotros una oportunidad más de involucrar a la comunidad en el desarrollo del juego antes de su lanzamiento oficial en 2020. Hemos hecho ajustes en todos los aspectos del juego desde la Preview 1, y por otro lado, introducimos un nuevo modo de juego que creemos que permitirá a los amantes de este género, mostrar sus facetas más estratégicas", apunta Lucas Millán, Brand Manager de Legends of Runeterra para Iberia, "además, y siguiendo con nuestra estrategia de romper con las dinámicas ya existentes en los juegos de cartas, introducimos una funcionalidad jamás vista que esperemos que ayude a desatar la creatividad en los jugadores".

