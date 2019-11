Avantgarde Tattoo celebra el Vintage 3D Flash Day Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 16:46 h (CET) Tatuajero Cósmico compartirá este 15 de noviembre sus últimos diseños vintage 3D en el estudio barcelonés AVANTGARDE TATTOO C Tatuajero Cósmico comparte este viernes 15 de noviembre sus nuevos diseños vintage 3D en Avantgarde Tattoo Collective. El estudio situado en Barcelona celebra el Vintage 3D Flash Day de la mano de su tatuador residente Guido, más conocido en redes sociales como @tatuajerocósmico.

Este estudio de vanguardia, se caracteriza por renovarse constantemente y mostrar la creatividad y el arte de su equipo profesional, y en esta ocasión ha decidido reservar un día especial para transformar los diseños de Guido en piezas de vintage 3D de pequeño tamaño. Además, estarán disponibles por un precio reducido para todo el que reserve su diseño Vintage a través de sus redes o ir al estudio el próximo viernes 15 de Noviembre.

Los tatuajes que se mostrarán en el Vintage 3D Flash Day están inspirados en clásicos, no sólo del tatuaje sino también del cine y videojuegos, que se han revalorizado en el paso del tiempo, y que Guido ha adaptado a la visión bicromática 3D del cine de los 80’s: Nintendo, Super Mario bro’s, Pokémon, Studios Gibli, Crash Bandicoot, Ovnis, Casetes, Frankenstein, pizza y Darth Vader.

El artista, con su cuenta predominante en Instagram llamada @tatuajerocosmico, tiene un estilo marcado y fácilmente identificable. Sus pasiones siempre han ido relacionadas con el arte y la innovación y por ello es el protagonista del Vintage 3D Flash Day.

Las piezas son una edición limitada que solo podrán verse el día del evento. También aparecerán durante la semana en las Stories y el perfil de Instagram del estudio Avantgarde Tattoo Collective (@avantgardetattoocollective) y se podrá reservar a través de las redes el que más guste para así tener la exclusividad del diseño antes que nadie.

