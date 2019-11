Noel Mollinedo devuelve el género zombi a la literatura Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 14:59 h (CET) Con su primera novela 'El maullido y el silencio' recrea un apocalipsis zombi propio de los grandes clásicos Noel Mollinedo es un autor boliviano que ya había incurrido en el mundo literario a través de Internet, en la red social Wattpad. Fue entonces cuando decidió sacar a la luz una novela que mezcla el género fantástico, el thriller y el género zombi: El maullido y el silencio: Trinidad.

En ella, el protagonista es un gato parlante llamado Sebastián que, separado de sus familia debido a una guerra entre muertos vivientes y la raza humana, tendrá que enfrentarse a diferentes seres mitológicos para devolver el orden a la Tierra.

El felino no estará solo, ya que le acompañarán sus amigos Lucas, Martha, Barry, también gatos que hablan, y que lucharán junto con el héroe de esta historia en contra de seres malignos hasta dar con la familia humana de Sebastián.

"Las personas no saben o prefieren negar el hecho de que la vida puede dar un giro inesperado, el cual nos puede privar de aquello amado y que dábamos antes por sentado. Ante esa realización previa o posterior al desgraciado golpe sufrido, sabemos nuestros límites y nos disponemos a superarlos, ya sea para recuperar lo perdido o continuar con nuestra vida".

El principal antagonista de la novela es un demonio de primer nivel que quiere recuperar el poder en la Tierra. Pero la formación de La Gran Olisqueada, una organización formada por animales, impedirá que los perversos planes de Apep se consoliden.

"No es necesario mencionar que el protagonismo lo tienen los animales, en especial, los gatos. Sin embargo, en mi obra podrán ver capítulos íntegros con los humanos como protagonistas".

La perspectiva animal a la que recurre el autor para narrar la historia es un medio muy original como nunca antes se había escrito. Donde todo parece inventado, Noel Mollinedo ha conseguido sacudir al lector y devolverle a un género que parecía perdido en la literatura: el género zombi.

"El aspecto del misticismo, el folclore, la religión exótica del Antiguo Egipto y el tema de la muerte tan presente en el mundo antiguo hasta nuestras épocas, hicieron que decidiera reunir tales elementos con lo que me apasiona, es decir, la ecología, la naturaleza y los animales, en especial los gatos. Ese es el origen de mi obra".

Noel Mollinedo sitúa al lector como parte de la historia construyendo la trama con un narrador en primera persona donde los diálogos también cobran gran importancia en las escenas y dejan fluir de manera muy activa toda la historia, como si de una película de George A. Romero se tratara, pero desde un punto de vista más actualizado.

"A diferencia de Stephen King, trato no extenderme en descripciones varias como él lo hace con su obra IT. Yo diría que mi estilo se asemeja más a J.K. Rowling, con su saga de libros de Harry Potter: lenguaje sencillo de párrafos que duran lo que deben de durar y diálogos creíbles sacados de la vida diaria".

El instinto de supervivencia, la raigambre, la presencia constante de la mortalidad humana, la recuperación de la mitología y de la cultura son los principales temas que trata el autor a lo largo de El maullido y el silencio los cuales dejan vestigios en el lector para querer seguir continuando la historia.

Por suerte, tanto los amantes de este género, como los neófitos, están de enhorabuena porque el libro continuará con dos títulos más.

