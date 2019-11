Perricone MD añade a Gywneth Paltrow como caso de éxito de su 'Super berry con Acai' Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 12:57 h (CET) La actriz confiesa que es usuaria de uno de los nutricéuticos de la firma. Se trata de SuperBerry con Acai Si algo tiene Gwyneth es, además de un carisma único, una piel envidiable. Ella, que sigue una vida saludable súper equilibrada se cuida la piel con productos de primera calidad, entre otros, de su propia marca. Sin embargo, sabe valorar lo mejor de cada casa y es asidua de otras firmas. Como ella misma reconoce, Perricone MD está entre una de ellas.

“Descubrí al doctor Perricone por una amiga. Me enganchó su polvo de Super berry con Acai, un suplemento antioxidante que tomo con agua después de hacer ejercicio”. Confiesa Gwyneth Paltrow

¿Qué tiene de interesante este producto?

SUPER BERRY WITH ACAI es un suplemento alimenticio en polvo que proporciona una protección antioxidante y protege la piel y el organismo contra agentes externos, como los radicales libres. Así se consigue aplazar los signos visibles del envejecimiento a nivel de la piel y los músculos. Tiene como objetivo aportar al organismo un refuerzo de energía para mantener la actividad, y una protección antioxidante para tener un cuerpo sano.

Ingredientes

Frambuesas, moras y arándanos: fitonutrientes que, con sus colores brillantes, son grandes antioxidantes y antiinflamatorios. Previenen las enfermedades cardiacas, la osteoporosis, la artritis y el envejecimiento de la piel.

Arándanos azules: combinados con antioxidantes que revierten el envejecimiento. Favorecen la liberación de dopamina, un neurotransmisor que estimula la energía. También mejoran la actividad cerebral y previenen el deterioro de las funciones motoras. Tienen capacidad de luchar contra los radicales libres que dañan las células y provocan el envejecimiento prematuro.

Acai: El Dr. Perricone adora este ingrediente. Es una fuente natural de energía que contiene una alta concentración de antioxidantes, fibra y grasas buenas, perfecto para una buena salud cardiovascular y una mejora del sistema digestivo.

Beneficios

Super Berry with Acai es un suplemento en polvo que proporciona protección antioxidante, ayuda a mejorar la apariencia de la piel y proporciona energía instantánea.

Tiene también capacidad antiinflamatoria y permite combatir los radicales libres, así como proteger las funciones de órganos internos.

Resulta positivo para el sistema cardiovascular y el aparato digestivo, fortaleciendo a la vez la resistencia muscular. Características

Su packaging es práctico y fácil a llevar, apto para cualquier estilo de vida, de ahí que sea cómo para todo tipo de personas, incluso aquellas con vidas más estresantes, como la actriz. Tiene textura en polvo y su aroma es natural y afrutado. Aporta sólo 15 calorías por dosis.

Cómo tomarlo

El Dr. Perricone recomienda mezclar un sobre con un vaso de agua. Tomar uno al día.

PRECIO: 76€

Se puede comprar AQUÍ.

