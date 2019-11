Impacto de la robotización y digitalización en el empleo Es necesario reclamar la atención de las instituciones para que articulen nuevas políticas, estímulos al mercado de trabajo, a la formación continua y al sistema educativo universitario y de formación profesional Redacción Siglo XXI

jueves, 14 de noviembre de 2019, 09:35 h (CET) El Foro de Empresas Innovadoras (FEI) presenta el próximo 19 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (calle San Bernardo, Nº 49), el libro “Innovación Tecnológica y Empleo” –prologado por Pedro Mier, Presidente de la patronal de la industria digital, AMETIC y el sindicalista y político Cándido Méndez– y la Cátedra extraordinaria de Estudios de la Innovación, creada conjuntamente entre el FEI y la Universidad Complutense, CESIN.



El acto coincide con la entrega de los Reconocimientos anuales del FEI que ponen en valor el trabajo de personas y entidades en las categorías de: Investigador Innovador, Empresa Innovadora y Organismo/Institución de apoyo a la Innovación.



El ensayo analítico “Innovación Tecnológica y Empleo”, en el que se cuenta con la voz de sindicatos y empresa, aborda un tema candente como el impacto que la robotización y digitalización de los procesos del trabajo están ejerciendo y ejercerán de forma directa en un futuro próximo en el empleo, así como en el diseño de políticas gubernamentales para abordar dicha realidad. El Foro de Empresas Innovadoras edita este ensayo como herramienta de análisis, proponiendo soluciones, y en colaboración con el sistema educativo e investigador, para que permitan aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y social de esta transformación, minimizando sus riegos.



La transformación digital puede conllevar cambios tan drásticos en los sistemas productivos y en las relaciones sociales como los que tuvieron lugar en las revoluciones industriales precedentes. La consultora tecnológica IDC vaticina que, en 2022, más del 60% del PIB mundial estará digitalizado, lo que convertirá a este factor de cambio en un elemento clave de productividad y competitividad. Digitalización, productividad y competitividad forman un trinomio imprescindible para una economía del siglo XXI.



Los trabajadores españoles se enfrentan a un mercado laboral de creciente complejidad tecnológica, y resulta inevitable el temor a que el balance del proceso de digitalización y robotización implique destrucción y precarización del empleo, si no se acompaña de medidas como las propuestas en la publicación que presenta el FEI, el próximo 19 de noviembre.



El despliegue masivo de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la robótica industrial y de servicios, las tecnologías inmersivas, la impresión 3D, la domótica, el internet de las cosas (IOT)), el big data, la conectividad…van a traer consigo una transformación del puesto de trabajo y mejoras de la productividad del trabajador y la organización, que serán claves para la competitividad internacional de las empresas y países. Por ello, es importante anticiparnos a la transformación del puesto de trabajo tipo, así como del empleo en las organizaciones.



Asimismo, habrán de analizarse los datos sobre pérdida y creación de puestos de trabajo, la calidad del empleo generado, la brecha digital, formación o regulación, etc., para tomar medidas que palíen los posibles efectos negativos.



Innovación tecnológica y empleos emergentes

Con las nuevas profesiones derivadas de la revolución digital no se creará empleo únicamente en las grandes empresas tecnológicas, sino, sobre todo, en las empresas usuarias de la tecnología. Tanto en grandes empresas como en PYMES y microempresas. Los puestos de trabajo creados por las grandes tecnológicas no serán únicamente de alta cualificación; también, y en una gran proporción, puestos de baja cualificación.



En general, la creación de empleo que irá sustituyendo a la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la revolución digital y la robotización, no provendrá tanto de profesiones emergentes, como de la evolución paulatina de empleos ya existentes y de los sectores maduros.



De la misma forma, se producirán cambios en los departamentos de formación/recursos humanos, y en los procesos de reclutamiento, motivados por las exigencias de formación continua del propio equipo de recursos humanos como de la plantilla, ante la constante evolución de conocimientos y nuevas habilidades emergentes.



A la vez, legisladores, políticos y reguladores; organismos públicos y privados; patronales y sindicatos; empresarios y académicos, deben prepararse para los profundos y radicales cambios que afectarán al mercado laboral, al modelo económico y a la formación a lo largo de toda la vida. El Presidente del FEI y Director General de Secure e-solutions de GMV y Vicepresidente de AMETIC, Luís Fernando Álvarez-Gascón, ha declarado al respecto que: "es necesario que los agentes sociales tomen conciencia del cambio en el que ya estamos inmersos y se avance dando los pasos necesarios para aprovechar las oportunidades que brinda esta revolución tecnológica, a la vez que se evitan los efectos adversos que pueda originar. Los autores del libro —Gonzalo León, José Varela y Jaime Laviña— señalan estas áreas calientes y proponen soluciones a debatir ". Todo cambio supone "un reto que afrontar con innovación, pasión y el objetivo de construir nuevos escenarios socioeconómicos que traigan más prosperidad y equidad social".

