Las compañías de seguros españolas presentan sus ofertas en seguros médicos para el 2020

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 17:01 h (CET) Se acerca el final del año y empiezan los buenos propósitos para el 2020. Si uno de ellos es cambiar o contratar un seguro de salud, es el momento perfecto para conocer los mejores seguros médicos y sus ofertas para el 2020 La Ley del Seguro obliga a los usuarios a avisar con un mes de antelación de que quieren cambiar de aseguradora. Por tanto, si se quieren aprovechar las ventajas de otro seguro de salud en 2020, es importante comenzar a informarse.

Desde el portal todosegurosmedicos.com, una web que compara precios, coberturas y que ofrece el cuadro médico de las principales aseguradoras, explican que no existe el seguro perfecto. El mejor será el que se adapte a las necesidades de cada persona. Por eso, los expertos de todosegurosmedicos.com han seleccionado los mejores seguros médicos para cada tipo de cliente.

Para complementar la Seguridad Social: Adeslas Básico Familia

Esta póliza permite acudir a la sanidad privada con más de 43 000 profesionales en 1150 centros médicos. Con ella, se evitan las listas de espera y se puede recurrir a la Seguridad Social en casos de hospitalización o intervenciones.

La mejor opción para estudiantes: Sanitas Estudiantes

Es un seguro dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años que se marchan a estudiar fuera de España. Con él, disponen de atención médica internacional en el país al que vayan, pues es válido para todo tipo de estudiantes: Erasmus, máster, au pair, etc.

Pensado para profesionales: DKV Profesional

Este seguro médico está dirigido a profesionales y autónomos. Sus principales ventajas son sus coberturas y la ausencia de copagos. También incluye un seguro de decesos; en caso de fallecimiento, cubren hasta 5000 euros para los gastos del sepelio. Además, tiene importantes descuentos si se contrata para varias personas y según la forma de pago.

Completo sin copagos: Globalsalud

Por una mensualidad algo más alta, permite recurrir tantas veces a los servicios médicos como se necesite sin pagar nada. Globalsalud incluye todo tipo de asistencia: hospitalización, medios de diagnóstico, urgencias, especialidades, medicina general y pediatría, etc.

Para elegir cualquier médico del mundo: Adeslas Extra 150

Este seguro de Adeslas permite elegir el médico y el centro hospitalario en cualquier lugar del mundo. Es la mejor opción si el doctor de confianza no está en el cuadro médico o si, por ejemplo, se quiere acudir a un médico de prestigio en otro país. En todos estos casos, incluye un reembolso del 80 % sin copagos y todo tipo de servicios médicos.

Pensado para extranjeros: Sanitas International Residents

Este seguro se dirige a aquellos extranjeros que residen en España. Ofrece asistencia sanitaria completa, tanto dentro como fuera del país. Permite elegir libremente a los especialistas e incluye el reembolso de gastos para acudir a cualquier médico del mundo.

La mejor opción para familias: Acunsa Confort

Al contratar cualquiera de los productos de Acunsa, se dispone de acceso directo a todas las especialidades y tratamientos en la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid y Pamplona. Destaca por sus investigaciones sobre el cáncer.

En concreto, Acunsa Confort ofrece acceso a medicina general y pediatría, todas las especialidades médicas, urgencias, medios de diagnóstico de alta tecnología, etc.

Diseñado para los autónomos: Sanitas Profesional Plus

Este seguro está pensado para cubrir todas las circunstancias médicas que puedan afectar a la actividad de un autónomo. Ofrece prestaciones especiales para ellos: asistencia en caso de accidente de tráfico o laboral, cuidado de los hijos, envío de medicamentos a domicilio, etc. Igualmente, incluye un seguro de decesos en caso de accidente con un capital máximo de 5250 euros.

Promoción: Además, si se contrata antes del 1 de febrero de 2020, Sanitas regala un año de su complemento digital «blua Premium». Este servicio incluye no solo ventajas digitales, sino también servicios a domicilio y reembolsos.

El más económico para familias numerosas: Asefa Salud Top

Este seguro está especialmente pensado para proteger a toda la familia. Con él se dispone de medicina primaria, urgencias, especialidades médicas y medicina preventiva (chequeos, prevención de cáncer, revisión oftalmológica, planificación familiar, etc.)

Para los más pequeños y sus padres, cuenta con programa de vacunación infantil, programas de control y revisión de enfermedades congénitas al recién nacido, curso de preparación al parto, etc.

Sin competencia a partir de 3 asegurados: Axa Óptima

El seguro Óptima ofrece asistencia sanitaria con acceso a más de 48 000 servicios médicos. Incluye cobertura de medicina hospitalaria y extrahospitalaria en toda España.

Entre otros servicios, cuenta con reembolso del 80 % en urgencias a domicilio, planificación familiar, cobertura de accidentes laborales y de tráfico, cuidado de posparto en el hogar, etc. Tiene opciones con o sin copagos.

Promoción: Los nuevos clientes que lo contraten antes del 31 de diciembre podrán disfrutar de hasta un 20 % de descuento y cobertura dental gratis.

Para mayores de 60: Sanitas Más Vital

Sanitas ha diseñado este seguro especialmente para los mayores de 60 que quieran evitar las largas listas de espera. Ofrece atención primaria (medicina familiar y geriátrica sin límite, podología, rehabilitación, etc.), cobertura dental y reembolso del 50 % en farmacia. Además, incluye servicios especiales para mayores: clases de fisioterapia o gimnasia, descuentos en residencias o centros de día de Sanitas Mayores, etc.

Los seguros médicos ya son digitales

Los usuarios esperan que las aseguradoras les den facilidades y rapidez. Por ello, muchas de ellas han incorporado servicios digitales, en sus páginas web o en sus apps, que ofrecen videoconsultas con los médicos, gestión de citas o consulta de análisis e informes médicos.

Un ejemplo es DKV, que ha incorporado su servicio digital «Quiero cuidarme más». Otro ejemplo es «blua Premium», de Sanitas, o el servicio de telemedicina de Axa, «Tu médico online». También Globalfinanz ha creado el Club Globalfinanz, que permite chatear con médicos, psicólogos, nutricionistas, entrenadores personales, etc.

Promociones vigentes en seguros de salud

Algunos de los mejores seguros médicos de 2020 están incluidos en campañas de descuentos. Pero también hay otras vigentes que pueden ayudar a ahorrar de cara al próximo año.

Sanitas: Las empresas que se hagan nuevos clientes de Sanitas tendrán un descuento del 20 % para siempre en la cuota de Sanitas Pyme Digital. Debe contratarse antes del 1 de febrero.

Adeslas: Los nuevos clientes particulares podrán conseguir hasta 100 euros de regalo por cada nuevo asegurado. A las empresas, Adeslas les hace un 13 % de descuento en muchos de sus seguros. Solo hasta el 31 de diciembre de 2019.

Axa: Hasta el 1 de enero de 2020, los nuevos clientes de Axa que contraten alguno de sus seguros de Salud Colectivos tendrán un 10 % de descuento.

DKV: La empresa ha aumentado los medios de diagnóstico que ofrece en sus seguros de salud y ha incluido nuevas prestaciones en ellos.

Asesoramiento para contratar el mejor seguro

Estos son los mejores seguros médicos para 2020 y las promociones vigentes en las principales aseguradoras. Los expertos de todosegurosmedicos.com recuerdan que lo mejor es dejarse aconsejar por un corredor de seguros; puesto que trabajan con todas las compañías, ayudan a conocer las distintas opciones del mercado. Así, será más fácil saber si es momento de cambiar de compañía y encontrar el mejor seguro.

