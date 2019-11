Jornada informativa sobre el cierre fiscal y contable 2019 para empresas guipuzcoanas Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 16:00 h (CET) Se trata de la sexta edición del encuentro organizado por ADEGI y Sayma, con el objetivo de repasar los impuestos y normas principales con trascendencia tributaria para realizar adecuadamente el cierre fiscal y contable del ejercicio 2019 La sede de ADEGI en San Sebastián acogerá mañana jueves, 14 de noviembre, de 9,30 a 12,00 horas, la 6ª Edición de la Jornada cierre fiscal y contable, con la que se pretende informar a las empresas guipuzcoanas sobre los aspectos a tener en cuenta para planificar adecuadamente el cierre del actual ejercicio.

Para ello, durante la jornada organizada por ADEGI y Sayma se abordarán cuestiones como: los aspectos “críticos” y fundamentales del Cierre fiscal y contable 2019 (tamaño fiscal, tributación mínima, reserva por capitalización, opciones de la autoliquidación, etc.); así como los aspectos mercantiles relacionados con el cierre contable (*Se adjunta programa).

Participarán como ponentes profesionales de SAYMA con amplios conocimientos en la materia como: Víctor Etxeberria, Socio-Economista, Director Área Fiscal; Manuel Aznar, Socio-Economista, Director Área Fiscal Sayma San Sebastián; David Martín, Socio-Economista, Técnico Área Fiscal; Rafael Martín, Socio- Abogado-Economista, Director Área Fiscal Sayma Bilbao; Garazi Martínez y Gala Pons, Abogadas del Área Legal de la compañía.

Programa

Cierre fiscal y contable 2019. Aspectos críticos y fundamentales

• Tamaño fiscal

• Tributación Mínima

• Recordatorio básico reforma IS 2018

• Definición de explotación económica. Incidencias en Impuesto Patrimonio

• Reserva por capitalización. Incidencias en Impuesto Patrimonio.

• Limitaciones vehículos. Retribución en especie. IVA repercusión.

• Opciones de la autoliquidación.

• Aspectos contables.

• Comunicaciones telemáticas: Buzones notificación/Nuevos obligados a Suministros Inmediato de datos.

• Aspectos fiscales-mercantiles a considerar (Cuadros)

Aspectos mercantiles relacionados con el cierre contable

• Dividendo mínimo y derecho separación socio.

• Actas. Obligaciones formales. Responsabilidad administradores. Causas de liquidación.

Sobre Sayma

Sayma es una de las empresas líderes en la prestación de servicios de fiscal y legal, auditoría y consultoría. Esta posición privilegiada es el resultado de años de esfuerzo e ilusión puestos al servicio de los clientes, ofreciéndoles siempre la máxima garantía de eficacia profesional. Desde su fundación en 1970, la experiencia, cualificación profesional y capacidad técnica de Sayma, está avalada por cientos de proyectos que han contribuido a mejorar la competitividad de más de 5.000 empresas, organizaciones, entidades e instituciones.

