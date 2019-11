NTT Ltd. recibe el Premio ‘Marketing Partner of the Year’ EMEAR Spain en el Cisco Partner Summit 2019 Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 15:36 h (CET) Entregados durante el evento mundial Cisco Partner Summit 2019 celebrado del 4 al 6 de noviembre de 2019 en Las Vegas NTT ha recibido el Premio Cisco Partner Summit al Marketing Partner of the Year de la región EMEAR (Europa, Oriente Medio, África y Rusia).

Entregados durante el evento mundial Cisco Partner Summit 2019 celebrado del 4 al 6 de noviembre de 2019 en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) y otorgados a los partners de canal más destacados, los Premios Cisco Partner Summit EMEAR reconocen las mejores prácticas de negocio y premian las mejores metodologías.

Las áreas que se tienen en consideración para conceder el galardón incluyen procesos innovadores, aproximaciones de éxito a las arquitecturas, programas estratégicos enfocados en beneficios de negocio, el aprovechamiento de nuevas oportunidades y el enfoque en ventas.

“Cisco se enorgullece de trabajar conjuntamente con partners líderes para impulsar la transformación digital, proporcionando potentes soluciones que facilitan el éxito de los clientes”, señala David Meads, Vicepresidente de la Organización de Partners en Cisco EMEAR. “Es un honor reconocer a NTT con un premio Cisco Partner Summit como Marketing Partner of the Year, que destaca aún más sus logros en la región EMEAR”.

Araceli Pedraza, Country Manager Spain de NTT Ltd. declara: "Estamos muy orgullosos en NTT Spain de haber sido reconocidos con este premio al mejor partner de marketing del año. Llevamos trabajando con Cisco 20 años en España. Y este premio es el reconocimiento de nuestro compromiso continuo a nivel nacional y mundial. La dedicación de los empleados de ambas organizaciones en el área de marketing, permite dar a conocer nuestros éxitos en clientes basados en tecnología de Cisco; y así, juntos, hacer posible un futuro conectado".

Los Premios Cisco Partner Summit reconocen a los partners más destacados en sectores tecnológicos específicos en todas las zonas geográficas. Los premiados son elegidos por un selecto grupo de directivos de la Organización Global de Partners de Cisco, así como regionales y locales.

