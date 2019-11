We Are Knitters se atreve con un 30% de descuento en toda su web en el Black Friday

We Are Knitters, la empresa de kits para tejer revoluciona toda su web con un 30% de descuento para el Black Friday. Las rebajas serán a partir del 24 de noviembre. Los kits más vendidos y que más gustan a los knitters suelen ser Le Marais Shawl, Downtown Snood, Dragonfly Blanket, Simone Cardigan entre otros. We Are Knitters, la empresa dedicada a la venta de kits para tejer pone a partir del 24 de noviembre en marcha el 30% de descuento en toda su web aprovechando la semana del Black Friday.

“Es una fecha importante donde se recogen gran parte de las ventas del año por lo que nos sumamos a la acción con grandes descuentos durante esos días” , ha afirmado Pepita Marín, fundadora de We Are Knitters.

Los kits más vendidos y que más piden suelen ser Le Marais Shawl, Downtown Snood, Dragonfly Blanket, Simone Cardigan entre otros, que también contarán con el 30% de descuento.

“Es una oportunidad perfecta para conseguir esos y muchos otros a un precio exclusivo especialmente ahora que se acerca la navidad y muchos aprovechan estas ofertas para comprar los regalos a familiares y amigos” ha explicado Alberto Bravo, cofundador de We Are Knitters.

Desde sus inicios, WAK se ha unido a los descuentos durante la semana del Black Friday en todos los países en los que venden.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.