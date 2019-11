Home Creation: la revolución de las casas modulares de hormigón ha llegado al sector inmobiliario español Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 14:40 h (CET) El diseño de viviendas personalizadas con acabados de calidad y máxima eficiencia energética, dibuja un porvenir de notable arquitectura. Las casas prefabricadas de hormigón están ganando protagonismo y este parece imparable El mercado inmobiliario español dispone de un nuevo actor que aunque todavía cuenta con una pequeña cuota del sector, está creciendo de forma exponencial; se trata de las casas modulares o prefabricadas de hormigón, que ofrecen un diseño muy moderno con líneas rectas, diseños vanguardistas, y la máxima eficiencia energética.

¿Por qué escoger una vivienda prefabricada de hormigón?

Hay muchas ventajas para optar por estas viviendas: calidad-precio, rapidez constructiva, personalización o eficiencia son solo algunas de ellas. “Destacamos la rapidez de montaje en obra, poco mantenimiento, la durabilidad, la eficiencia energética A y la sostenibilidad", explica José Garcia, Gerente de HOME CREATION, empresa especializada en casas prefabricadas de hormigón ubicada en Barcelona.

“Los plazos de entrega son mucho más cortos que en una obra tradicional, los presupuestos son cerrados y sin sorpresas, la relación calidad-precio es muy competitiva con un control de los procesos muy estricto.

Así mismo las casas son más resistentes que las tradicionales, ya que no aparecen grietas. No tiene nada que ver 20 centímetros de hormigón armado si lo comparamos con un muro de ladrillo o una pared de madera.

Si a todo ello unimos un nivel de acabados de primera calidad, obtendremos la clave del por qué este tipo de construcciones se encuentran en pleno auge en estos momentos.”

Promociones de casas modulares

La búsqueda constante de la mejor calidad-precio en el sector inmobiliario ha propiciado así mismo a comenzar a ver promociones de casas modulares en diversas zonas de la geografía española con las siguientes ventajas:

Para el Cliente: compra sobre plano con una cantidad inicial mínima, tiempos de desarrollo muy rápidos, no es un diseño “cerrado” como el de las promociones tradicionales.

Para el Promotor: es más fácil disponer de la financiación necesaria por parte de los bancos, se pueden conseguir permutas sobre parcelas con más facilidad, limitación del número de imprevistos a lo largo del proyecto, control de calidad más exhaustivo.

Interior y precio de una casa modular

El precio depende de la Memoria de calidades seleccionada. Se pueden fabricar viviendas económicas o casas de lujo con diseños muy cuidados. Además, la posibilidad de añadir diversas modificaciones en el proyecto y personalizar la vivienda como el dueño desee, hace de este tipo de construcciones un producto muy atractivo.

En líneas generales, el precio medio para una casa personalizada es de 900 euros/m2 y de 1.300 para una casa a medida según la Memoria de Calidades seleccionada. En esa cantidad suelen estar incluidos los proyectos de arquitectura, dirección de obra, estudios de la parcela, excavación, cimentación, acometidas, forjado sanitario, cocina, baños, armarios, puertas, sistema de aerotermia, acabados e instalaciones.

Finalmente, la posibilidad de añadir diversas modificaciones en el proyecto y personalizar la vivienda como el dueño desee, hacen de este tipo de construcciones un producto muy atractivo.

Fuente de la noticia

HOME CREATION

https://www.homecreation.es

Dirección: Ctra. Barcelona 239

08210 - Barberá del Vallés (Barcelona)

Vídeos

Casas prefabricadas de hormigón con diseño modular



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.