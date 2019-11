Planet Drinks by AUARA, los primeros refrescos ecológicos, funcionales y de comercio justo del mundo, ya están a la venta Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 14:35 h (CET) SELVA y OCEANA están elaborados con ingredientes 100% naturales, sin gluten, sin azúcar refinado y son bajos en calorías, y salen al mercado bajo la provocadora propuesta: "Por fin, un refresco bueno". La cadena de supermercados ecológicos Veritas, Room Mate Hotels, Tiendas Ilunion y los principales operadores de vending nacionales serán los primeros puntos de venta, además de Amazon y la tienda online de AUARA El mercado de refrescos cuenta desde hoy con dos nuevas incorporaciones que llegan de la mano de AUARA. Se trata de SELVA y OCEANA, las dos variedades de refrescos de la marca Planet Drinks by AUARA, creada por esta empresa social como la primera línea de refrescos ecológicos, funcionales y de comercio justo del mundo. Un producto, por tanto, saludable, ético y también solidario, ya que el 100% de los dividendos obtenidos de su venta se destina a proyectos sociales para llevar agua potable a poblaciones de países en desarrollo que carecen de este recurso.

"AUARA lleva vendiendo agua mineral natural desde septiembre de 2016. El pasado mes de junio ampliamos el portfolio con el agua con gas. Y ahora, con Planet Drinks by AUARA, damos un salto y nos sumergimos en el mundo de los refrescos ecológicos. Buscamos generar impacto positivo, empezando por dar al consumidor un producto que es bueno para él y también impactando en el entorno a través de la producción ecológica, el comercio justo y por supuesto nuestros proyectos sociales, que son la misión de nuestra empresa. Queremos demostrar que un refresco puede ser bueno para los consumidores y para el planeta y, además, estar buenísimo", explica Antonio Espinosa de los Monteros, CEO y cofundador de AUARA.

Planet Drinks by AUARA se presenta en envase de lata de 330 ml. con un PVP recomendado de 1,45 euros y dos sabores: SELVA, con sabor a granada y limón con toques de jengibre y hierbabuena; y con cafeína y vitamina C naturales, que contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. OCEANA, con sabor a lima y limón con toques de té verde y aloe vera; un refresco 'rehab', con electrolitos y vitamina C natural, que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Los ingredientes utilizados para la elaboración de Planet Drinks by AUARA son productos ecológicos certificados 100% naturales y procedentes de comercio justo, lo que asegura las condiciones justas de los productores en origen. Asimismo, sus propiedades funcionales están reconocidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

A la venta en Veritas, Room Mate Hotels y Tiendas Ilunion

Ambas variedades, están disponibles desde hoy en todos los supermercados Veritas, la primera cadena de supermercados de alimentación ecológica en obtener la certificación Bcorp.

A partir de mañana, estos refrescos se podrán encontrar también en Room Mate Hotels, la cadena hotelera de diseño fundada y presidida por Kike Sarasola, y en las Tiendas de Conveniencia Ilunion (situadas en vestíbulos de hospitales, estaciones e intercambiadores y estaciones de servicio), y progresivamente se irán incorporando en los principales operadores de vending del país. Asimismo, se pueden adquirir en Amazon y a través de la tienda online de AUARA.

Campaña de crowdfunding: superadas las expectativas

Para el lanzamiento de las primeras 50.000 unidades de Planet Drinks by AUARA, la empresa social ha recurrido a una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Goteo.org, destinada a conseguir la financiación necesaria para su producción y llegada al mercado. La campaña ha resultado un rotundo éxito: se han reunido 18.036 euros, superando en un 128% el objetivo marcado.

"Queremos dar las gracias a las 200 personas que han confiado en nosotros y han ayudado a que, desde hoy, SELVA y OCEANA sean una realidad, demostrando que el modelo de AUARA es extensible a otros productos. Una oportunidad más para seguir avanzando en nuestra apuesta por crear un mundo mejor a través de los productos que consumimos", sostiene Antonio Espinosa.

