DHL lanza 30 guías de eCommerce por países para ayudar a las empresas a diseñar estrategias de exportación Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 12:24 h (CET) Las guías, gratuitas y de libre descarga, ofrecen datos específicos de cada país, tendencias e información sobre la regulación comercial y aduanera. El conocimiento del comercio digital en cada país y la preparación previa son fundamentales para afrontar una estrategia de internacionalización con éxito DHL Express, la compañía líder mundial de transporte urgente internacional, ha desarrollado 30 guías de eCommerce, con las claves para acceder a los mercados de los países más relevantes del mundo, a través del canal online.

Las cifras del comercio electrónico aumentan cada año de forma exponencial, por lo que este canal de venta se ha convertido en una gran oportunidad para las empresas españolas, que quieran llegar a clientes potenciales de todo el mundo. En este contexto, las guías tienen como objetivo ayudar a las empresas a diseñar sus estrategias de exportación, ofreciendo información detallada de cada uno de los destinos.

Las guías, de libre descarga a través de la página exportacondhl.com, están dedicadas a Alemania, Arabia Saudí, Australia, Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, China, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Malasia, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Turquía.

En ellas se pueden encontrar datos específicos sobre el mercado digital en cada país, volumen de ventas, porcentaje de la población que compra online, gasto medio por comprador, así como formas de pago online más habituales, preferencias de entrega, tendencias y particularidades de cada destino, haciendo especial referencia a la regulación comercial e información aduanera específica en cada caso.

Cada país presenta aspectos específicos destacables, como el caso de Japón que, desde el pasado 1 de febrero de 2019, tiene un acuerdo con la UE a través del cual, además de favorecer la exportación de alimentos y bebidas al país nipón, facilita a las empresas europeas el comercio electrónico, gracias a la reducción de aranceles y menores barreras comerciales. En Australia, por ejemplo, todos los pedidos por debajo de 1.000 AUD (algo más de 600 euros), están exentos del pago de aranceles e impuestos en destino y en caso de vender por encima de ese valor y de tener unas ventas anuales de más de 75.000 AUD en el país, es necesario hacer un registro en la Hacienda Pública de Australia para hacer frente a los impuestos.

Otro caso de interés es el de EEUU, país en el que el 68% de los destinatarios prefieren recibir sus envíos en los que se denomina 'Zona Segura'; espacios dentro del perímetro de sus viviendas, habilitados para recibir sus pedidos online. No ofrecer esta opción, si se vende a EEUU, es no dar respuesta a la demanda de los compradores estadounidenses.

En Reino Unido, el gasto promedio de los compradores online es de los mayores del mundo, lo que indica su madurez en el comercio digital y la confianza en este canal. Por su parte, Portugal, a pesar de su cercanía geográfica, cuenta con hábitos de consumo online diferentes, como la forma de pago, siendo la más habitual el Multibanco. Por último, es destacable el caso de Alemania, que cuenta con una demanda creciente en el sector de los snacks saludables y orgánicos.

El conocimiento del comercio digital en cada país y la preparación previa es fundamental para afrontar una estrategia de internacionalización con éxito, por lo que DHL Express, como especialista en servicios de logística para el eCommerce, aporta con estas guías un soporte clave para ayudar a las empresas a desarrollar su negocio exterior.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.