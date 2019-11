El tradicional Mercadillo del Gato navideño volverá a la Gran Vía madrileña el 13 de diciembre Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 12:07 h (CET) La edición navideña del Mercadillo del Gato 2019-2020 reunirá a más de 100 expositores para todos los gustos, en los que encontrar desde las últimas tendencias en moda y complementos hasta los regalos más originales. Tendrá lugar en el antiguo Casino Militar (actual Centro Cultural de los Ejércitos) situado en Gran Vía, 13, del 13 de diciembre al 5 de enero. El horario será ininterrumpido de 11h a 21h y la entrada libre El Mercadillo más aclamado de Navidad, el Mercadillo del Gato, referente de los Pop Ups de la capital, vuelve por sexto año consecutivo a la Gran Vía de Madrid. El que así lo desee tendrá una cita del 13 de diciembre al 5 de enero para disfrutar de una forma original y única de realizar sus compras navideñas.

El famoso Pop Up tendrá como protagonistas a más de 100 expositores de distintas procedencias, dedicados a la moda, complementos, moda infantil, masculina, joyería, bisutería, artesanía, cosmética, calzado y mucho más... La oportunidad ideal para encontrar algo especial para regalar a los seres queridos o para darse el capricho que uno se merece.

La ONG Aldeas Infantiles estará presente durante todo el evento para recaudar fondos y para apadrinar y ayudar a los niños más desfavorecidos, para que la ilusión y la alegría lleguen a todos los hogares en estas fechas tan especiales.

Asimismo, se llevará a cabo un concurso de fotografía para captar el espíritu navideño del Mercadillo del Gato.

En conclusión, será una ocasión perfecta para compartir todo lo bueno que trae la Navidad con los seres queridos y aprovechar para hacer las compras navideñas en un emblemático espacio, con el mejor ambiente y la compañía más especial.

Los datos

Del 13 de diciembre al 5 de enero, en el Centro Cultural de los Ejércitos - Antiguo Casino Militar (Gran Vía, 13)

Horario: de 11h a 21h

Entrada libre Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda "gatos”) es el más renombrado e imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián… ¡Todo un placer para sus fieles visitantes!

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, peletería, cosmética, arte, decoración, bisutería, calzado, moda infantil, artesanía…

