Clínica Rozalén explica cómo se puede llegar al clímax a través del deporte Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 11:47 h (CET) Por la mayoría de las personas es sabido que se puede llegar al orgasmo de diferentes maneras. La más habitual es a través del sexo en pareja o mediante la masturbación. Pero, ¿se puede alcanzar de alguna otra forma? La respuesta es sí, ya que diferentes mujeres aseguran que el deporte puede ser la vía perfecta para la culminación del éxtasis. Clínica Rozalén, expertos en rehabilitación y fisioterapia, explican todos los datos a continuación A pesar de que la mayoría de los expertos aseguran que sólo existe un tipo de orgasmo, las formas de alcanzarlo son tan diversas como gente hay en este planeta. Algunas personas afirman haber llegado al clímax sin necesidad de que intervengan los genitales; por ejemplo, a través del roce de ciertos pantalones, con la vibración del autobús y, también, mediante la práctica de algún tipo de deporte. Clínica Rozalén, especialistas en rehabilitación y fisioterapia, explican ahora las diferentes curiosidades de llegar al orgasmo a través de la práctica de deporte.

En primer lugar, es importante comprender que el sexo y el deporte tienen mucha más relación entre sí de lo que inicialmente pueda parecer. En la práctica de ambos se acelera el corazón, la respiración, se suda, se pierden calorías y se segregan endorfinas. En conclusión, ambos ayudan a sentirse mejor física y mentalmente.

La ciencia descubrió esta peculiar manera de alcanzar el clímax a mediados del siglo XX, cuando el investigador Alfred Kinsey averiguó que cerca del 5% de las mujeres que participaban en sus encuestas reconocían haber alcanzado el orgasmo a la vez que hacían deporte.

La manera de llegar al orgasmo a través del deporte se llama coregasmo o abdorgasmo y tiene lugar cuando se estimula la musculatura del core o de los abdominales.

Los ejercicios deportivos con los que más mujeres llegan al orgasmo son los abdominales, seguidos de los entrenamientos sobre bicicletas estáticas o el spinning y, por último, los levantamientos de peso.

Acerca de la Clínica Rozalen

Las Clínicas Rozalén nacen con vocación de acercar a España el último concepto de Rehabilitación y Fisioterapia, desde un claro compromiso con la salud de vanguardia y la mejor atención al cliente. Nacidas de la mano del conocido Dr. Rozalén, en 1985, hoy disponen de 4 centros en continua innovación y estudio de las nuevas técnicas para la mejor asistencia y recuperación del paciente. Todas las áreas están respaldadas por médicos especialistas y fisioterapeutas especializados en cada una de las materias.

