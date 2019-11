Las principales empresas europeas eligen Workday Financial Management para la gestión de sus finanzas y operaciones comerciales

Clientes como Polestar o Career partner Group se suman a una lista encabezada por Netflix o Airbnb Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones cloud de finanzas y recursos humanos para empresas, ha anunciado en el marco de Workday Rising Europe que cada vez son más las empresas en EMEA que eligen Workday Financial Management para la gestión integral de sus finanzas y operaciones comerciales, así como para ayudarles a entrar en nuevos mercados.

Los CFO y líderes financieros se están encontrando con que el mundo de las finanzas está cambiando: ahora hay un entorno dinámico impulsado por los avances tecnológicos, los nuevos modelos de negocio y los competidores que surgen de este avance y transformación. Para superar estos desafíos, requieren de soluciones que les permitan una innovación más rápida y análisis y predicciones más precisas, así como que les doten de conocimientos que ayuden a la empresa a responder y a adaptarse rápidamente a los cambios.

Con Workday Financial Management, las compañías tienen un único sistema para planificar, ejecutar, analizar y crecer, impulsado por el machine learning y respaldado por el servicio al cliente. Utilizando análisis avanzados para mostrar tendencias y conocimientos, y el machine learning para automatizar procesos manuales y ahorrar tiempo, Workday innova continuamente para ayudar a las compañías a aumentar su agilidad empresarial.

Entre los nuevos clientes que han elegido Workday Financial Management se encuentran:

Career Partner Group, con sede en Munich, es el grupo universitario privado alemán, con más de 23,000 estudiantes matriculados en diversos programas.



NetEnt, proveedor sueco de soluciones de juego premium para los operadores de casinos en línea de todo el mundo.



Polestar, con sede en Gotemburgo, Suecia, es la marca de automóviles eléctricos propiedad de Volvo Car Group y Zhejiang Geely Holding. Fundada en 2017, diseña, desarrolla y produce automóviles eléctricos.



Tamedia, grupo suizo de medios que cuenta con periódicos, revistas y plataformas digitales diarias y semanales, así como con su propia imprenta.



Syncron, proveedor sueco de software de servicio postventa basado en la nube.

Estas compañías se unen a la comunidad de clientes de Workday junto a otros como Airbnb, Aon, Conde Nast, Netflix, Southampton Football Club, Sky Betting and Gaming, TripAdvisor y Unum.

Con Workday, estas organizaciones serán capaces de:

Automatizar procesos con machine learning. Workday aprovecha las capacidades de la ciencia de datos, para automatizar de manera inteligente los procesos financieros tradicionales que consumen mucho tiempo.



Tomar decisiones más rápidas e informadas. Los usuarios podrán tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

Comentarios sobre la noticia

"Empresas de toda Europa están eligiendo Workday Financial Management para gestionar de manera más eficaz sus finanzas y operaciones comerciales", señala Carolyn Horne, presidenta de EMEA de Workday. “Con Workday Financial Management, nuestros clientes pueden configurar rápida y sencilla estructuras y procesos para simplificar la entrada a nuevos mercados, lanzar nuevos productos o integrar nuevas entidades. Se pueden adaptar fácilmente a lo que les depare el futuro, sin importar su rapidez de crecimiento o los cambios que tenga la empresa".

"Nos estamos expandiendo rápidamente", explica Nils Mösko, subdirector financiero de Polestar. “Buscamos hacer más fácil nuestro ingreso en los nuevos mercados. La flexibilidad y la agilidad son la clave; somos una organización muy ágil y queremos mantener esto. Gracias a Workday, estamos más cerca de ser una empresa tecnológica que de ser un fabricante de automóviles tradicional".

Por su parte, Dag Sjöqvist, CFO de Syncron, comenta que su acuerdo con Workday les permite “aumentar la eficiencia de nuestro negocio. La solución irá de la mano con nosotros a medida que nuestras necesidades cambien. Los conocimientos de negocio en tiempo real que proporciona Workday son inestimables. Estamos encantados de tener un pionero de SaaS como Workday como socio”.

Sobre Workday

Workday, Inc. es proveedor líder en aplicaciones cloud de finanzas y recursos humanos para empresas. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de gestión financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.

Declaraciones anticipadas

Esta nota de prensa contiene, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con el desempeño y los beneficios sobre la oferta de Workday. Las palabras "creer", "puede", "va a", "estimar", "continuar", “anticipar”, “intentar”, “esperar”, “buscar”, “plan”, “proyecto” y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones anticipadas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o los supuestos resultan incorrectos, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones. Los riesgos incluyen, pero no se limitan a, los riesgos descritos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluyendo nuestro Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de enero de 2019 y los informes futuros que podemos presentar a la SEC de vez en cuando, lo que podría hacer que los resultados reales varíen de acuerdo a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación, y actualmente no tiene la intención, de actualizar dichas declaraciones a futuro.

Todos los servicios, características o funciones no publicados a los que se hacen referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que actualmente no están disponibles están sujetos a cambios a discreción de Workday y no pueden ser distribuidos según lo planeado. Los clientes que compran los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra en función de los servicios, características y funciones que están disponibles actualmente.

© 2019. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logotipo de Workday son marcas registradas de Workday, Inc. El resto de marcas o productos son marcas registradas por sus respectivos propietarios.

Contacto para medios:

María Paola Sánchez

Hotwire

+ 34 608 068 965

mariapaola.sanchez@hotwireglobal.com

Malika Brahiti

Workday

+ 33 6 80 14 14 47

Malika.Brahiti@Workday.com