HostFusion ofrece un hosting de calidad en España al 50% #parasiempre gracias al Blackfriday

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 08:51 h (CET) El proveedor de hosting ofrece, gracias al BlackFriday, 10 gigas en discos SSD con dominio gratis el primer año - ya sea por registro o transferencia desde otro registrador - 200 GB de transferencia mensual, multi hosting para alojar hasta 3 dominios con Softaculous Premius para instalar WordPress, hacer backup o staging de las instalaciones Ya es #Blackfriday en @HostFusion

Como cada año, HostFusion está de oferta debido al Blackfriday. Esta época del año en la empresa está caracterizada por establecer precios competitivos con grandes descuentos. Hasta el 30 de noviembre están disponibles las ofertas en Host-Fusion.com

50% de descuento #parasiempre

HostFusion garantiza un 50% de descuento en Blackfriday #para siempre; cada año al renovar los servicios el precio no cambia y se mantiene año tras año. Esto hará que el consumidor pague siempre el mismo precio por el mismo servicio de hosting.

10 Gigas de hosting para WordPress

La empresa de hosting español, además, ofrece 10 gigas en discos SSD (los más rápidos del mercado, con dominio gratis el primer año, 200 GB de transferencia mensual, multi hosting para alojar hasta 3 dominios) con Softaculous Premium para que el cliente pueda instalar WordPress, hacer backup o staging de sus instalaciones.

HostFusion ofrece una IP Española y el alojamiento en su Centro de Datos de España. Todos sus servidores utilizan LiteSpeed, el servidor web más rápido y seguro del mercado; además de su plugin LScache para gestionar el caché y la optimización de imágenes que se conecta directamente con el servidor, integrado en su cPanel para la instalación y purga. Cloudflare está integrado en el cPanel de HostFusion y cuentan con una red de conexión muy elevada, ya que apuesta por la calidad en cuanto a proveedores de red.

Seguridad de HostFusion

Para HostFusion, la seguridad es uno de los pilares básicos en su funcionamiento como empresa. Es por esto, que todos sus servicios de hosting disponen de Certificado SSL gratuito que se auto-instala y se auto-renueva para que el cliente evite preocupaciones.

En materia de seguridad, disponen también de Imunify360 para proteger en tiempo real las amenazas, incluso de las ZeroDay, gracias a sus sistema Proactive Defense. Todos los hosting se encuentran aislados para "evitar el efecto vecino molesto" y disponen de sus propios recursos, proporcionando a este aislamiento un grado más de seguridad. También cuentan con Jetbackup para que el cliente disponga de dos backups diarios para restaurar un archivo, una base de datos, una carpeta, un correo electrónico o incluso un hosting completo en un clic.

"No somos nuevos en el mercado y nuestros servicios están probados y testados por grandes profesionales, ellos nos recomiendan" según afirman desde HostFusion.

Para saber más:

Página web: www.host-fusion.com

RRSS: @hostfusion

