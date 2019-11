¿Qué son las Rosas Preservadas?, según una web de venta de rosas preservadas de España Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 07:59 h (CET) Una de las forma de demostrar el amor a la pareja con una rosa eterna que a pesar de los años va a lucir como el primer día Aunque el regalar flores es algo que hoy en día es muy habitual, el hacerlo con rosas preservadas que perduran en el tiempo, es una de las mejores opciones a tener en cuenta si se quiere que el mensaje transmitido perdure durante varios años.

Cuando se habla de este tipo de flores “flores preservadas” o “flores eternas” (ya sean rosas u otro tipo de flor), se habla de flores 100% naturales, flores que han sido cortadas para posteriormente pasar por un proceso especial de preservación que ayuda a mantener toda la frescura y belleza de la flor sin la necesidad de agua o de luz.

El proceso al que la flor debe someterse le permite perdurar de tres a cinco años en buenas condiciones. Cuando se quiere demostrar todo su cariño a alguien, este tipo de flor “Flor Eterna” la “Rosa Preservada”, es la mejor de las opciones.

Consejos y cuidados para mantener sus flores preservadas en óptimas condiciones

La Rosa Preservada o cualquier otro tipo de flor preservada, dura mucho más tiempo que una flor fresca, ya que gracias al tratamiento al que ha sido sometido no se marchita, pudiendo lucir un aspecto bonito hasta 3 años.

Con el cuidado apropiado podría asegurarse la duración de este tipo de flor durante varios años, entre 3 y 5 años en perfectas condiciones .

. Las rosas eternas no requieren ser regadas ni podadas .

. Debe de evitarse la exposición directa y prolongada al sol, a la humedad.

Requieren ser desempolvados de manera ocasional, preferiblemente con un spray, un secador o un paño suavecito.

Este tipo de rosa Preservada, es solo para uso interior.

Debe de evitarse el aplastar o doblar los pétalos, follaje o flores. Diferentes tipos de flores preservadas

En la actualidad se pueden encontrar diferentes tipos de flores preservadas, desde flores exóticas hasta las más comunes como: girasoles, rosas, hortensias, dalias, claveles, tulipanes, lirios, etc. Diferentes tipos de flores perfectas para hacer regalos, para decorar algún evento o para decoraciones ornamentales de interior.

Gardenia preservada: Representa la pureza, el enamoramiento y dulzura que pueda existir entre dos personas, sobre todo en la pareja. Estas flores potencian la relación de amor.

Hortensia preservada: Su principal uso es ornamental, creando estilos campestres y rústicos con toques románticos y clásicos.

Nardos preservados: Muy utilizado en la decoración de las bodas, creando bonitos centros de mesa. También son perfectos para la decoración y regalos. Dependiendo del color puede tener un significado u otro.

Orquídea preservada: Representa el amor existente en una persona, amor profundo y verdadero

Mini Calla preservada: Ideal para la decoración de espacios del hogar o lugar de trabajo como la oficina.

Clavel preservado: Junto con la rosa es una flor de gran belleza por sus preciosas hojas.

Green Ball preservada: Es una de las flores más utilizadas en los bouquets de novias, perfecto para poder combinar con otra variedad de flores de diferentes estilos.

Rosa: Es la flor más demanda en todo el mundo. Su gran belleza ha logrado cautivar a personas de todos los rincones del mundo.La rosa es la flor predilecta de los interioristas, sobre todo para la decoración de estilos mediterráneos o estilos chic, y es la flor preferida de las novias en su gran día, tanto para los centros de mesa como para el ramo de novia

Diferentes tipos de presentación

Las “Rosas Preservadas”, ideales para cualquier ocasión, aniversarios, cumpleaños…, es un regalo único que puede presentarse de diferentes maneras: en el interior de una cúpula de cristal, n forma de Campana, en una cajita de diferentes formas, en un centro, en un cofre artesano, en un ramo,etc.

Actualmente existen infinidad de composiciones y ramos con rosas preservadas, opción cada vez más utilizada en eventos como bodas o celebraciones, por su peculiar belleza y originalidad.

