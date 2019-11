Norauto ofrece cinco recomendaciones para tener el vehículo en perfectas condiciones

Del buen estado del vehículo depende en gran medida la seguridad de todos sus ocupantes y la del resto de usuarios de la vía. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una campaña especial de vigilancia del estado de los vehículos del 11 al 17 de noviembre. Se controlarán elementos de seguridad del vehículo como neumáticos, frenos, luces, señalización, buen estado de los parabrisas… Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, ofrece cinco recomendaciones para tener un vehículo en perfectas condiciones durante todo el año.



1-Realizar una revisión anual del vehículo donde se compruebe en profundidad los principales elementos de seguridad del automóvil como son frenos, estado del motor, batería, alumbrado o neumáticos. Hay que tener en cuenta que aproximadamente más de un millón de vehículos circulan con defectos grandes en las ruedas.



2-Además de esta revisión en profundidad, se debe revisar el automóvil cada cierto tiempo y especialmente antes de los desplazamientos de largo recorrido. Hay determinadas labores que puede realizar uno mismo como puede ser comprobar la presión de los neumáticos, el nivel de aceite u otros líquidos. Sin embargo, hay otras tareas que debe realizar un profesional de la mecánica como verificar el buen estado de los frenos, amortiguadores o neumáticos, entre otros elementos.



3-También se deben seguir las indicaciones del fabricante en lo que respecta a mantenimiento del vehículo. No realizar la revisión cuando indica el fabricante perjudica tanto al conductor como al automóvil. Y es que, además de perder la garantía de la que dispone el coche, estas revisiones sirven para poner el coche a punto y detectar posibles fallos que se manifiestan en un primer momento.



En las revisiones se analizan y controlan el desgaste que sufren las diferentes piezas del vehículo. Esta revisión puede ser anual, según cada cierto tiempo o según determinados kilómetros, lo que se produzca antes.



Hay que recordar que la revisión oficial se puede realizar fuera de los servicios oficiales de la marca sin perder la garantía del fabricante



4-Ante el menor síntoma de desgaste o de mal funcionamiento, la mejor opción es llevar el vehículo a un centro profesional de reparación del automóvil. Tampoco se debe obviar si aparece un testigo encendido en el cuadro. No conviene dejar la reparación de las averías para más adelante ya que un simple contratiempo puede derivar en algo más grave.



5-En caso de accidente, el coche debe ser revisado. Lo que puede parecer un simple golpe de chapa, puede suponer averías más graves que no son detectadas a simple vista. Además, hay que tener en cuenta que en caso de accidente hay elementos del vehículo que se pueden ver afectados y que en un principio no se le da la importancia que merecen como es el correcto funcionamiento del airbag, del cinturón de seguridad o el parabrisas.