Los principales fabricantes de vehículos apuestan por el modelo de renting a particulares Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 07:03 h (CET) Las ventas de vehículos caen y quizás no todo tenga que ver con la incertidumbre alrededor del diésel. El renting, un formato de alquiler a largo plazo, está creciendo y se presenta como una seria alternativa, preferida cada vez por más usuarios El número de coches matriculados en 2019 ha aumentado un 10,86% respecto a 2018

El sector del renting disfruta de un crecimiento continuado en España, como demuestran las últimas cifras publicadas por la Asociación Española de Renting de Vehículos. Ante esta coyuntura, los fabricantes de vehículos están viendo un filón al cual sumarse y están ofreciendo el servicio de alquiler de coches a largo plazo en sus propios concesionarios para complementar la tradicional compra de coches. De este modo, a las habituales empresas de renting, se han añadido los principales fabricantes de vehículos, como Seat, Peugeot o Mercedes, que incluso está ofreciendo vehículos de ocasión en formato renting.

Varios son los motivos que provocan que los fabricantes y particulares hayan visto una interesante oportunidad de negocio y apuesten por este sistema. Algunas de las ventajas que genera son las siguientes:

El mantenimiento del vehículo, reparación de posibles averías, posibles revisiones mecánicas, cambio de neumáticos y el seguro están incluidos en el pago de la cuota de renting.

Una amplia variedad en la oferta de coches que se adaptan a todos los bolsillos y necesidades.

Posibilidad de cambio de coche con mayor facilidad. Los contratos de renting duran entre 2 y 5 años.

Las cifras del renting

Hasta octubre de 2019 se han matriculado 253.435 coches de renting. Esta cifra supone un aumento del 10,86% respecto el mismo periodo de 2018. El número de coches matriculados representa un 20,1% de la totalidad de vehículos en España. Entre las consecuencias que ha provocado el auge del modelo de alquiler es la reducción de las ventas de coches en un 8,6%.

Entre los tipos de coches que más predominan en el servicio de renting se encuentra que los vehículos diésel y gasolina son los más frecuentes, representando el 53,4% y el 35,58% respectivamente, sobre el total de los coches de renting existentes. Los coches híbridos representan el 7,7%, los eléctricos el 1,1% y los de gas un 2,2%.

La necesidad de comparar precios ante un gran número de ofertas

En un mercado en aumento, dónde cada vez hay una mayor oferta de coches de renting, se convierten en necesarios los agregadores de ofertas. Su finalidad es ayudar al usuario a filtrar las ofertas para que éste acabe encontrando la mejor de todas ellas. Una de estas plataformas es Renting Findersque ayuda a particulares, autónomos y empresas a conocer cómo funcionan los contratos de renting y asesora sobre la elección de vehículo y el tipo de contrato.

"El renting de vehículos no es ni mucho menos una moda, es un cambio en la forma de pensar de los usuarios. Ya no ven la necesidad de contar con un vehículo en propiedad que se deprecie constantemente y prefieren tener una cuota de movilidad fija cada mes. El número de usuarios ha crecido un 60% este año, lo que está permitiendo conseguir unas cuotas cada vez más competitivas, desde 200€/mes," ha explicado Arturo Álvarez, co-fundador de Renting Finders, sobre el presente y el futuro del renting.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.