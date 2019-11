DocManager: Software documental eficiente para de almacenar, recuperar y generar documentos en tiempo real Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 07:11 h (CET) Optimizar los procesos de almacenamiento y hacer que la compañía sea más competitiva. Un sistema de gestión completo con funcionalidades avanzadas. El acceso rápido y sencillo a los datos en tiempo real proporciona a las organizaciones una posición ventajosa frente a la competencia Hoy en día la cantidad de información crece sin cesar, empresas de todos los tamaños y sectores se enfrentan a un gran reto: almacenar un volumen de documentos empresariales cada vez mayor y gestionarlos de manera eficiente para optimizar el proceso de distribución y su posterior recuperación.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las compañías en materia de gestión documental?

Los documentos ocupan demasiado espacio.

Dificulta su búsqueda.

A penas existe control de los cambios que se realizan a dichos documentos.

La seguridad de los documentos es baja.

La distribución de documentos tiende a ser lenta y compleja. DocPath, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de software documental, ofrece una solución a todos estos requisitos con su nuevo gestor DocManager, un sistema de gestión documental permitiendo el almacenamiento de documentos heredados y de consultas basadas en la Web.

DocPath DocManager permitirá a su empresa almacenar datos de negocio, formularios y sus recursos asociados con diferentes versiones y utilizarlos de manera totalmente independiente. Además, con esta solución es posible almacenar cualquier tipo de formato: PDF, PCL, HTML5, PostScipt, GDI, ZPL, EPL, TEC, Matrix, etc. Los documentos generados por procesos Batch pueden almacenarse hasta que el usuario decida descargarlos.

En lugar de guardar cada fichero completo, DocManager almacena la información necesaria para volver a generarlo, lo cual permite reducir el espacio utilizado en el servidor, sin afectar a la calidad de sus procesos de almacenamiento y recuperación. La totalidad del proceso es rápida y sencilla puesto que los documentos heredados de la empresa se generan en tiempo real. Clientes no apreciarán ninguna diferencia ya que el proceso es completamente transparente.

Además de todas estas ventajas, esta solución permite distribuir los documentos de manera controlada, lo que ayuda a las empresas a saber en todo momento qué acciones se están llevando a cabo sobre los documentos. Usuarios pueden establecer diversas configuraciones de seguridad con el fin de guardar, editar o imprimir documentos. Según los permisos de acceso que se asignen a cada usuario, estos podrán realizar cualquier tipo de búsquedas y otras acciones sobre los documentos obtenidos. DocManager integra además capacidades de captura para digitalizar de forma masiva los documentos.

DocPath DocManager se instala y configura de forma sencilla, no altera los sistemas ya en uso y, combinado con otros productos de DocPath, puede ofrecer soluciones avanzadas a un coste muy asequible.

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, EE.UU. y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visitar: www.docpath.com.

Aviso legal: DocPath es una marca registrada de DocPath Document Solutions. Todos los derechos reservados. Otras marcas mencionadas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares.

