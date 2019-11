Adecco se une al Maratón Valencia como proveedor de servicios profesionales Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 16:55 h (CET) La empresa proporcionará trabajadores que colaborarán en la elaboración de la bolsa del corredor y tareas de montaje El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP cuenta con un nuevo colaborador. La empresa de recursos humanos Adecco se convierte en proveedor oficial de servicios profesionales de la prueba colaborando en las tareas de montajes, así como de elaboración de las bolsas del corredor.

Adecco proporcionará a la prueba profesionales que se encargarán desde la semana previa a la prueba de los trabajos de montaje y desmontaje de la zona de salida y meta, así como de realizar las 32.000 bolsas del corredor que se entregan a los participantes junto a sus dorsales. Para la elaboración de estas bolsas, se manipularán un total de más de 540.000 obsequios de los patrocinadores que llegarán a las manos de los inscritos durante la feria ExpoDeporte. En total, se calcula que se necesitarán más de 2.600 horas para llevar a cabo todo el trabajo mencionado.

Adecco tiene una gran trayectoria como colaborador de eventos deportivos de prestigio como el torneo Roland Garros, la Copa Davis, el Mutua Madrid Open de Tenis o de equipos de fútbol como el Valencia CF o el FC Barcelona.

Sobre el Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2018 han facturado 1.127 millones de euros. Llevan 37 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que los ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevan 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Las cifras hablan por ellos : en el último año han empleado a más de 132.000 personas en nuestro país; han contratado a más de 37.744 menores de 25 años, un 32% más que el pasado año. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 58.000 alumnos.

A través de la Fundación, en el año 2018 han orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación de riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de exclusión social).

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten más de 8 millones de euros al año en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a sus más de 1.900 empleados.

Para más información visitar la página web www.adecco.es

