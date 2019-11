Predicciones 'Future Disrupted' de NTT Ltd. para 2020 Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 16:36 h (CET) Los datos, la automatización y el Internet de las Cosas permitirán la existencia de sociedades virtuales y cambiarán el modo en que se vive y se trabaja NTT Ltd., el proveedor de servicios tecnológicos a nivel global líder del mundo, anuncia sus predicciones para las tendencias tecnológicas, Future Disrupted: 2020 (Predicciones de disrupción en el futuro para 2020), que se basan en las tendencias tecnológicas más críticas que las empresas necesitan conocer el próximo año y las medidas que deben adoptar para abordarlas. Basándose en opiniones procedentes de sus expertos en tecnología, la empresa describe las tendencias que conformarán el panorama tecnológico empresarial a lo largo de 2020 en seis áreas clave: Tecnologías disruptivas, Ciberseguridad, Entorno de trabajo, Infraestructura, Negocio y Servicios tecnológicos. El director de Tecnología de NTT Ltd., Ettienne Reinecke, predice una adopción generalizada de las tecnologías disruptivas en 2020 que permitirá ver finalmente cómo las tecnologías de los datos, la automatización y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) convergen para crear sociedades y ciudades conectadas.

La empresa prevé que, en 2020, se verá por fin cómo se aúnan todas las tecnologías punteras de la última década para crear entornos completamente conectados que puedan funcionar de manera autónoma con el fin de construir empresas, espacios de trabajo y ciudades más inteligentes, sin renunciar por ello a la seguridad. Los datos, la inteligencia artificial (IA) y la seguridad desde el diseño ocuparán el centro de este movimiento, permitiendo que los dispositivos hablen entre sí y actúen a partir de esta información sin intervención humana. Las ciudades inteligentes y el IoT se convertirán en la tendencia a medida que mejoran la productividad, el crecimiento y la innovación en regiones enteras.

NTT Ltd. es una nueva empresa que aúna a 40.000 personas de 31 marcas, incluidas NTT Communications, Dimension Data y NTT Security, para prestar servicio a 10.000 clientes de todo el mundo. Dimension Data España empezó a operar como parte de la empresa el 1 de octubre de 2019. Haciendo uso de las opiniones recogidas de su base de clientes global, NTT Ltd. puede entender mejor el futuro y definir las soluciones tecnológicas inteligentes más eficaces para sus clientes. Las tendencias tecnológicas 'Future Disrupted: 2020' analizan la forma en que las empresas necesitan prepararse para el mañana a lo largo del próximo año.

Al comentar las predicciones, Araceli Pedraza, Country Manager NTT España, afirma: "En España, hemos estado hablando de la nube, los datos, la IA y la seguridad desde hace años. Solemos tratar estas tecnologías como si funcionaran de forma diferente, pero en 2020 veremos que eso cambia. En los próximos 12 meses, las empresas españolas valorarán soluciones completas e integradas, beneficiándose al mismo tiempo de soluciones que permitan que sus entornos estén totalmente conectados y tengan un impacto significativo en el mundo en el que vivimos".

"Veremos cómo la mayoría de ciudades y sociedades empieza a seguir los pasos de Las Vegas, que se ha vuelto una ciudad inteligente en la forma en que comparte datos en la localidad, lo que ha mejorado la geolocalización para situaciones de emergencia. Gracias a la tecnología IoT implantada en una infraestructura segura, se ha creado un entorno aún más seguro para vivir en él, lo que mejora las condiciones de vida y, en última instancia, permite salvar vidas".

Las predicciones han sido recopiladas por expertos de NTT, quienes han identificado tendencias clave para los próximos doce meses, así como las tecnologías disruptivas que se pueden esperar en el futuro y las medidas que las empresas pueden adoptar en 2020 para aprovecharlas al máximo.

Ettienne Reinecke, director de Tecnología de NTT, añade: "La tecnología ya está evolucionando de forma vertiginosa, pero este es el ritmo de cambio más lento que vamos a ver jamás. También está claro que nunca antes hemos tenido ante nosotros una tecnología tan potente, es decir, una tecnología que podemos utilizar para responder a preguntas y solucionar problemas en nuestras sociedades, empresas y comunidades. Disponemos de una oportunidad enorme para utilizar todas y cada una de las herramientas existentes con el fin de fomentar iniciativas en todos los ámbitos y transformar realmente a mejor nuestro mundo futuro".

Algunas de las tecnologías disruptivas de las predicciones incluyen:

Gemelos digitales: con los puntos de datos suficientes, puede modelar comportamientos y entender patrones —por ejemplo, la dieta del gemelo biométrico de una persona— para llegar a conclusiones más precisas (el tiempo que se tardaría hasta que se produjese un problema de salud), de forma más rápida y a un precio inferior al coste de la ciencia moderna.

Infundir confianza a través de interacciones digitales: ahora que la IA ha evolucionado, se puede pasar de ser meramente transaccionales a tener un compromiso más relacional con los clientes, aplicar normas que aporten empatía a la interacción y establecer la confianza con el cliente.

Espacios 'figitales' receptivos e inmersivos: el mundo físico se confunde con el digital, abarca cualquier espacio físico —una sala de reuniones, una oficina, una tienda o un palco VIP en un estadio— y conecta una serie limitada de tecnologías para convertirse en un entorno virtual que puede crear una diversidad de experiencias.

Edificios inteligentes: utilizarán el IoT para que sus residentes se sientan más cómodos (ajustando automáticamente la temperatura al número de personas que viven en ellos o iluminándose según la hora del día), al mismo tiempo que se vuelven más sostenibles.

'Carteras de datos': consiste en poner los datos en manos de la persona que los posee para que pueda usarlos con total seguridad. Nadie puede acceder a estos datos sin el establecimiento de permisos determinados y, si el usuario se siente amenazado, pueden bloquearse.  

Para leer más sobre las tendencias que se verán en 2020 y más adelante, visitar la página específica sobre Future Disrupted.

